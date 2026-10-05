Путин разреши на Unicredit да реорганизира и продаде клона си в Русия

Владимир Путин подписа разпореждане, с което разрешава на италианската група UniCredit да реорганизира руската „ЮниКредит Банк“ и да продаде 100% от акциите ѝ. Името на потенциалния купувач не се разкрива в документа. Съгласно документа, от „ЮниКредит Банк“ може да бъде отделена нова компания, чиито акции ще преминат към единствения му акционер — UniCredit. Едновременно с това е разрешена продажбата на 100% от акциите на руската банка на италианската група. За осъществяването на тези сделки не се изискват допълнителни разрешения и съгласувания от руските власти.

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Именно такава структура на сделката UniCredit описа през май, като обяви предварително споразумение с частен инвеститор от ОАЕ. Новата отделена банка ще остане под контрола на UniCredit и ще обслужва международни плащания в евро и долари за корпоративни клиенти, които не са обект на санкции. Останалият бизнес ще премине към купувача, чието име групата не разкри.

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UniCredit разчиташе да приключи сделката през първата половина на 2027 г. Нейният негативен ефект върху финансовия резултат на групата се оценяваше на 3–3,3 млрд. евро. Продажбата изискваше отделно разрешение от руските власти - от 2022 г. „UniCredit Bank“ фигурира в списъка от 45 банки, с чиито акции е забранено да се търгува без специално разрешение.