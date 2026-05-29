Ще затягат ли българските банки кредитирането: Анкета

Стандартите на банките у нас за отпускане на фирмени, жилищни, потребителски и други кредити за домакинствата се запазват без промяна през първото тримесечие на тази година спрямо последното тримесечие на 2025 година, като банките очакват кредитните стандарти да останат без промяна и през второто тримесечие на 2026 година. Това става известно от претеглените резултати от новото тримесечно издание на Българската народна банка (БНБ) "Анкета за кредитната дейност на банките в България“.

През периода януари – март 2026 г. общите условия по фирмените кредити се запазват без съществена промяна спрямо предходното тримесечие, като се наблюдава известно разхлабване по отношение на лихвените проценти и лихвените маржове (включително за по-рискови кредити), което е обусловено от конкуренцията между банките. Условията по жилищните кредити остават непроменени, докато при потребителските и другите кредити за домакинствата се отчита известно затягане по отношение на размера на отпуснатите кредити и лихвените проценти.

Търсенето на кредити намалява

Според изданието, през първото тримесечие на 2026 г. търсенето на кредити намалява във всички основни сегменти – корпоративен, жилищен и потребителски, като по-осезаем спад се наблюдава по отношение на кредитите за големите предприятия.

По-слабото търсене на фирмени кредити е обусловено основно от намалените потребности от финансиране за инвестиционни цели и нивото на лихвените проценти. В същото време по-ограничените възможности за използване на алтернативни източници на финансиране, както и, в по-малка степен, необходимостта от банков ресурс за осигуряване на оборотни средства и натрупване на запаси, са повлияли за нарастване на търсенето.

При жилищните, потребителските и другите кредити за домакинствата основните фактори за по-слабото търсене са свързани с нагласите на потребителите, нивото на лихвените проценти, по-слабата необходимост от средства за закупуване на дълготрайни стоки, както и с други фактори, сред които приключването на процеса по присъединяване на България към еврозоната. В същото време оценката за запазване на благоприятни перспективи за развитието на пазара на жилищата е продължила да подкрепя търсенето на жилищни кредити.

Банките очакват през второто тримесечие на 2026 г. тенденцията към понижение на търсенето на кредити да се запази както при предприятията, така и при домакинствата, според анкетата на БНБ.

През първото тримесечие на 2026 г. банките не отчитат промяна в дела на отхвърлените заявления за фирмени и жилищни кредити, докато при потребителските и другите кредити за домакинствата се наблюдава понижение на този дял спрямо последното тримесечие на 2025 г.

През периода януари – март 2026 г. делът на необслужваните кредити и другите показатели за качеството на кредитите оказват влияние за затягане на кредитните стандарти за предприятията и за разхлабване на стандартите за жилищни кредити и имат неутрален ефект върху стандартите за отпускане на потребителски и други кредити за домакинствата.

През второто тримесечие на 2026 г. банките очакват показателите за кредитно качество да действат в посока на разхлабване на стандартите при жилищните кредити, докато при фирмените и потребителските кредити ефектът се очаква да бъде неутрален.

Решенията на Управителния съвет на Европейската централна банка относно лихвените проценти през последните шест месеца имат като цяло неутрален ефект върху общата печалба на банките, се посочва в публикацията.

Новата периодична публикация на БНБ започва да се публикува от тази година. Изданието ще представя дескриптивен анализ на резултатите от анкетата за кредитната дейност на банките в България, която ще се провежда на тримесечна база въз основа на обща методология за всички страни от еврозоната.