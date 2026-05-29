"Ако има промяна на данъците, следващото нещо е да си тръгнем": Петър Витанов за кабинета "Радев" и свръхдефицита

29 май 2026, 13:08 часа 400 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Ние сме поели ангажимент да не пипаме данъците и няма да го направим. Ако има промяна на данъците, следващото нещо е да си тръгнем". Така председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" в 52-ото Народно събрание Петър Витанов отгоговори на въпрос на журналист дали сред мерките на държавата за справяне със свръхдефицита ще бъде увеличение на данъците. Нещо, което от "Прогресивна България" и правителството на Румен Радев обещаха да не променят в бюджета за 2026 г. 

Думите на Витанов бяха в контекста на новината, че на 3 юни Европейската комисия ще започне процедура по прекомерен дефицит срещу България.

Причината е, че бюджетният дефицит на страната надхвърля 3%, което ще доведе до засилен мониторинг, ограничителни мерки и възможни санкции.

Рискът от румънски сценарий

"Ние вече предрприемаме мерки за свръхдефицита. Знаем, че положението е тежко. Официално сме в процедура по свръхдефицит. Това предполага един задълбочен мониторинг от тяхна страна, включително и предписване на непопулярни мерки, каквито има в Румъния", каза още Витанов.

"Петър Витанов обаче изрази надежда да не се стигне до румънски сценарий и чрез икономии да се влезе в рамките на изискуемия дефицит.

Свръхдефицит данъци Петър Витанов Прогресивна България 52 Народно събрание
Деница Китанова
