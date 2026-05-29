Без оправдания и страх от реформи: ДБ към властта за свръхдефицита

"Очакването към "Прогресивна България" е да бъдат взети конкретни мерки. Да бъде предложен бюджет, с който да влезем в тези 3% дефицит. Всичко останало са оправдания, уплах от това да се извършат истински реформи", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с информацията, че Европейската комисия ще започне процедура за свръхдефицит срещу България.

Той напомни, че "Демократична България" са предрекли това още 2025 г.

"Румен Радев и "Прогресивна България" дойдоха с много ясна заявка за рефоми. Това, което виждаме бяха едни бомбастични заглавия за ограничаване на разходите и след това одръпване от тези неща", коментира Мирчев.

От "Демократична България" обаче са против тегленето на заеми.

Пакет от десни мерки

Йордан Иванов от ДСБ припомни, че "Демократична България" са внесли пакет от десни мерки, които могат да направят така, че да не сме в свръхдефицит.

"На първо място - освобождаване на пенсионерите от системата на МВР, на второ място държавните служители да започнат да си заплащат осигуровките, както всички български граждани, на трето място изграждане на електронна администрация, която да служи на бизнеса и на българските граждани и преструктуриране на голямата партийна и раздута администрация", добави Йордан Иванов. ОЩЕ: България ще влезе в процедура по прекомерен дефицит до няколко месеца?