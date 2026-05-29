"Радев да не започва с лъжи": ГЕРБ отговори за свръхдефицита и обеща подкрепа, ако са смели за бюджета

"На първо място бих искала да отправя призив към премиера Радев да не си служи с лъжи и неверни интерпретации на определени факти и данни. Проблемът с процедунрата по свръхдефицит не касае 2025 г., а 2026 г.", коментира Теменужка Петкова от ГЕРБ пред медиите в парламента във връзка с предупрреждението на премиера Румен Радев, че очаква на 3 юни Европейската комисия да започне спрямо България процедура по свръхдефицит.

Бившият финансов министър подчерта, че за 2025 г. данните са уточнени с Евростат. Тогава дефицитът е 3.5, но той е намален защото България с други членки от ЕС се ползва от дерогацията с увеличените разходи за отбрана и прилагайки за 2025 г. и с това спазва изискванията на Маастрихските критерии.

Теменужка Петкова напомни, че миналата година не е била дадена възможност на кабинета "Желязков" да приеме бюджет за 2026 г. Припомняме ,че правителството беше сварено именно след протести заради бюджет 2026 г.

"Поради тази причина Министерство на финансите не можеше да предостави така наречения доклад за напредъка по националния фискалноструктурен план. Разходите, които служебното правителство извърши впоследствие, бяха в много сериозни размери и това всичко доведе до невъзможност да бъдат контролирани публичните финанси на страната за 2026 г.", обясни Петкова.

"Не е хубаво Радев да започва своя път с откровени лъжи", добави още Петкова.

Данните за присъединяване към Еврозоната

Тя отрече и твърденията да са манипулирани данни за еврозоната.

"Данните, с които България влезе в Еврозоната, са на база на анализа и изпълнението на бюджета за 2024 г. Всички тези данни се проверяват от Евростат, НСИ", добави Петкова.

ГЕРБ с оферта към кабинета

"Уверявам ви, че ако имат смелостта да предложат мерки, които да решат структурния проблем с дефицита на страната от 2021 г., откакто той легитимира хора, които после сам нарече шарлатани, нашите 39 депутати и неговите 131 са 170 народни представители, които могат да подкрепят всяка смислена политика, предложена от правителството" , заяви бившият министър на финансите и сега депутат от ГЕРБ Владислав Горанов пред медиите в парламента.

Той напомни и анонса на "Прогресивна България", с който са спечелили доверието на хората, а именно "Готови сме, ще успеем".

Той отбеляза, че служебното правителство, назначено от Йотова, бодро е харчело до последния ден.

"Това е исктория. Това, което стои пред нас е очакване правителството да предложи законопроекта за 2026, живот и здраве за 2027 г.", каза Горанов, но според него Радев сега ще поеме отговоност за действията си от 2021, когато е легитимирап "тези хора", като под тези хора най-вероятно има предвид Асен Василев и "Продължаваме промяната".