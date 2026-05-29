Кабинетът "Радев":

Асен Василев за процедурата по свръхдефицит: Изходът не е теглене на дълг

29 май 2026, 11:47 часа 351 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Изходът от тази ситуация не е теглене на дълг, а бюджетът за тази година да бъде приет при реалистични параметри с 3% дефицит. Процедурата ще бъде прекратена и няма да има никакви последствия за България, ако тази година сме ок. Това коментира лидерът на "Продължаваме промяната" и бивш финансов министър Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с информацията, че ЕК ще започне процедура по свръхдефицит срещу България. 

Според него обаче трябва да се направи реалистичен ръст на приходите, реалистични разходи и да не се вдигат заплати в бюджетната сфера с 50, 60 или 70%.

"Дълго време ни упрекваха, че сме неможачи. 2022,2023 и 2024 дефицитът си беше 3%. 2025 г. дойдоха можачите от ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН и издъниха нещата", добави Асен Василев.

Прогнозата на Василев от 2025 се е сбъднала

Той напомни свое изказване от 19 февруари 2025 г., когато е казал от трибуната, че бюджет 2025 е разписан при очакван ръст на БВП 2.8% и средна годишна инфлация от 2.4%.

"Такава инфлация и икономически растеж може да се очаква ръст на данъчните приходи не повече от 12%, а в бюджета са заложени 30%. При така заложените приходи със сигурност дефицитът от 3% няма да бъде изпълнен, бюджетът е направен да не влезем в Еврозоната и да свали правителството", каза Василев и уточни, че втората част се е случила.

България не е влязла с измама в Еврозоната

Лидерът на "Продължаваме промяната" обаче отрече твърденията, че страната ни да е влязла в Еврозоната с измама.

"Влязохме в Еврозоната по една проста причина. В доклада се гледа дефицитът за 2024 г.", добави още Василев и добави, че там всичко е било наред с дефицита.

Свръхдефицит Асен Василев Продължаваме промяната Бюджет 2026 52 Народно събрание
Деница Китанова Редактор
