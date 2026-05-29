Активите на пенсионните фондове надхвърлиха 16 млрд. евро

Нетните активи на всички фондове под управление на пенсионноосигурителните дружества (ПОД) у нас възлизат на 16,024 млрд. евро към края на първото тримесечие на тази година, сочат данните на Комисията за финансов надзор (КФН) за дейността по допълнителното пенсионно осигуряване. От общия размер 15,816 млрд. евро са нетните активите на пенсионните фондове, а 207,6 млн. евро представляват активите на фондовете за извършване на плащания.

Размерът на нетните активи под управление на ПОД нараства през първото тримесечие с 84,784 млн. евро, или с 0,53 на сто.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фонда към края на март е 5 152 395 души, като нараства през първото тримесечие с 26 159 души, или с 0,51 на сто.

Още: Парите за втора пенсия: Активите на фондовете са с 4,5 милиарда повече

Брутните постъпления от осигурителни вноски в пенсионните фондове през първото тримесечие на 2026 г. възлизат общо на 457,49 млн. евро, което представлява увеличение с 15,74 на сто на годишна база.

Общо 45 086 души получават втора пенсия

Лицата, получаващи плащания от фондовете за извършване на плащания към края на март са 45 086, от които 9 624 пенсионери и 35 462 лица с разсрочени плащания. Това са лица, осигурявали се в универсалните пенсионни фондове и навършили пенсионна възраст.

През първото тримесечие на 2026 г. от фондовете за извършване на плащания са изплатени 3,384 млн. евро за пенсии, 29,382 млн. евро за разсрочено изплащане на осигурени лица и 271 000 евро на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.

Още: По-високи пенсии, как и кога: Предложенията за промени в пенсионната система

Средният размер на изплатените пенсии през първото тримесечие на 2026 г. е 124,66 евро, а средният размер на разсроченото плащане 282,70 евро.