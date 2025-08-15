Скоро ще публикуват насоки за двойното обозначаване на цените заради еврото

Насоките за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите от търговците и за заплащане на покупките в брой в евро и лева във връзка с въвеждането на еврото в България ще бъдат публикуване в началото на следващата седмица на официалната интернет страница за приемането на еврото в страната - evroto.bg. Това съобщи министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов пред журналисти след края на заседанието на експертна Работната група "Нефинансов сектор" към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Заседанието бе председателствано от министър Дилов и в него участваха представители на бизнеса, експерти от браншови и от неправителствени организации.

След като обсъдихме с представители на бизнеса и експерти от браншовите и неправителствени организации, ще трябва да нанесем известни промени в насоките и след това вече ще ги публикуваме, съобщи Дилов, цитиран от БТА. Той посочи, че промените основно включват двойното обозначаване на цените и по-специално, че не е задължително водещата валута винаги да бъде лев или евро, също така размерът на стотинките, ако в едната валута е изписан с по-малък шрифт, не би било би било нарушение, ако и в другата валута е с по-малък шрифт.

Министърът обърна специално внимание, че насоките нямат задължителен характер. Основната им цел е предоставяне на методически указания и оказване на максимално разяснение.

Още: "Български пощи" се готви за еврото: Служителите се обучават да разпознават фалшиви банкноти

Те обхващат периода на двойно обозначаване на цените от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г. и включват основните понятия, използвани в Закона за въвеждане на еврото, разяснения за двойното обозначаване на цените на стоките и услугите, разяснения за заплащането на покупките в брой в периода на двойно обращение.

Приложенията към насоките, разработени със съдействието на Комисия за защита на потребителите, представляват примерен образец за двойно обозначаване на цените при онлайн магазин, примери за 10 различни визуализации на етикети при двойно обозначаване на цените, примерни и незадължителни начини за двойно обозначаване на продажната цена на продуктите от нефтен произход и природен газ. Дадени са и примерни сценарии за плащане в двете валути в периода на двойно обращение 1 януари 2026 г. - 31 януари 2026 година.

Министър Дилов посочи, че насоките включват пояснения към изключенията за двойно обозначаване на цените, като са добавени и новите, съгласно закона за еврото - продажната цена на добавките за гориво, цената на етикетите, издавани от електронни везни, цената, визуализирана на автомати и системи за самообслужване.

Той посочи, че първоначално регулаторите няма да налагат санкции за някои от евентуалните нарушения на закона, като така се дава време на бизнеса да се подготви. До 8 октомври 2025 г. регулаторните органи ще могат да издават само писмени предписания по двойното обозначаване на цените в търговските обекти, но също така и двойното им изписване в касовите бележки.

Още: Подкрепата за еврозоната си пробива път: Ключовите месеци и страховете на българите

Насоките включват и разяснения за поставянето на цените при двойното обозначаване, като цените в левове и в евро се поставят в непосредствена близост, изписват се ясно, четливо, с еднакъв по размер, вид и цвят на шрифта. Със същия размер, вид и цвят на шрифта трябва да бъде изписана и валутата на съответната цена, каза министър Дилов.

В част четвърта на Насоките са разяснени правилата за заплащане на покупките в брой в периода на двойно обращение, както и при връщане на ресто и връщане на платената сума при рекламация. Министърът изтъка, че Законът не забранява смесено плащане, но на търговците е предоставена свобода сами да преценят дали да приемат такъв тип плащания. При заплащане в брой рестото се връща изцяло в евро, но при липса на наличност се връща изцяло в лева, като това важи и за връщане на платената сума при рекламация, посочи още Дилов.