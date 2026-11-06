Бюджет 2027: 3,5% дефицит, 8,6 млрд. евро нов дълг и 5000 съкратени чиновници (ВИДЕО)

Бюджетен дефицит от 3,5% от БВП, нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и съкращаване на над 5000 щатни бройки в администрацията. Това са част от основните параметри на проекта за държавния бюджет за 2027 г., представен от премиера Румен Радев в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Правителството обещава да ограничи разходите и да намали административните структури, но въпреки заявената амбиция дефицитът ще остане над допустимите от европейските правила 3% от БВП и през 2028 г.

Според представената от Радев финансова рамка дефицитът за 2027 г. ще бъде 3,5% от БВП, а за настоящата година се очаква да достигне 5,5% при първоначално гласувани 5,7%. Плановете са през 2028 г. той да бъде свит до 3,1%, а едва през 2029 г. да влезе в рамките на европейското правило от 3%, достигайки 2,4%.

Управляващите предвиждат и постепенно намаляване на разходите като дял от икономиката. През 2027 г. те трябва да паднат до 39,6% от БВП, а през следващите две години да останат под 39%. Още: Радев нарече документа от Европейската комисия за вторите пенсии "анонимка"

Това обаче няма да стане без ново задлъжняване. Максималният размер на държавния дълг, който може да бъде поет през 2027 г., е 8,6 млрд. евро. За 2028 г. таванът е 8,5 млрд. евро, а за 2029 г. - 7,9 млрд. евро. В края на 2027 г. държавният дълг се очаква да достигне 31,4% от БВП.

Радев описа наследеното финансово състояние на държавата с метафората за "тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу към пропастта и ние трябва да го спрем и да го върнем обратно на склона". По думите му правителството не започва бюджетната политика "от нищото и на чисто", като акцентира върху слабата бюджетна дисциплина през предходните години.

Над 5000 съкратени щатни бройки, най-много в МВР

Един от основните инструменти за ограничаване на разходите ще бъде реформата в държавната администрация. Правителството планира да премахне над 5000 щатни бройки през 2027 г., като най-сериозно засегнати ще бъдат системите на вътрешните работи и отбраната. Още: Бюджет 2027 е тежък камион с отказали спирачки, който лети надолу по пропастта

От МВР се очаква да бъдат освободени близо 2000 души. Съкращенията в Министерството на земеделието и храните ще обхванат 757 щатни бройки, в Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 452, а в Министерството на здравеопазването - 440.

Паралелно с това административните структури трябва да бъдат намалени от 260 на 220. Предвижда се броят на ръководните длъжности да падне от 1868 на 1723, а членовете на управителните бордове на публичните предприятия да бъдат намалени от петима на трима.

В МВР и Министерството на отбраната ще се търси освобождаване на служители, които вече имат право на пенсия, както и на заети с ТЕЛК решения. Тече и процес по премахване на практиката хора да получават едновременно заплата от държавата и пенсия.

"Няма да допуснем масови уволнения и съкращения. Започваме със сливане на агенции и дирекции с препокриваща се отговорност, опростяване на управленската верига, премахване на междинни звена. Не правим механични съкращения", заяви Радев. Още: "Бюджет на вразумяването": Гълъб Донев се оправда с лошо фискално наследство - обеща да търси приходи

Той отправи и критики към опозицията, която настоява за свиване на публичните разходи и администрацията.

"Тези, които правиха разходи, сега ни казват "свивайте". А вие защо не свихте? Казват режете тази омразна администрация, но ще застанат до първия съкратен и ще го поведат на бунт", коментира премиерът.

Въпреки планираните съкращения в администрацията бюджетът предвижда 5% увеличение на заплатите в публичния сектор. То обаче няма да обхване Министерството на отбраната, МВР, специалните служби, магистратите, депутатите, министрите, ръководствата на комисиите и регулаторните органи.

Капиталови разходи и приоритети

Капиталовите разходи за 2027 г. са планирани на около 6 млрд. евро. От тях най-голям дял ще отиде за отбрана, за която са предвидени общо 2,987 млрд. евро - с 418,4 млн. евро повече спрямо предходната година. Разходите за отбрана трябва да достигнат 2,23% от БВП.

Сред останалите приоритети на правителството е транспортната инфраструктура. За проектиране на пътни обекти са предвидени рекордните 65 млн. евро, като намерението е строителството на част от тях да се реализира чрез концесии и публично-частни партньорства. Още: Европейската комисия притиска кабинета "Радев" за дефицита

"Нашата амбиция е догодина да направим всичко възможно да имаме споразумения, така че да се започва реално строителство по много обекти едновременно. Целта е в рамките на до два мандата всичко това да се построи", заяви Радев.

В бюджета са заложени още средства за закупуване на шест противопожарни самолета и кораб за издирвателни дейности, както и за дигитализация на наблюдението на язовирите.