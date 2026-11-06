Технологичният индекс Nasdaq 100 загуби само за ден $2,5 трлн. от пазарната си стойност

Вчера технологичният индекс Nasdaq регистрира най-тежкия си дневен спад от април 2025 г., а компаниите в сектора изгубиха трилиони от пазарната си стойност.

Това стана малко след победата на Демократическата партия на междинните избори в САЩ, която предизвика опасения за по-сериозен контрол над изкуствения интелект и особено по отношение на изграждането на центрове за данни, съобщи "Ройтерс".

В четвъртък композитният индекс Nasdaq се понижи с 5,5% и изгуби близо 12% от стойността си спрямо рекордните равнища на 6 октомври. Вчера беше вторият пореден ден на разпродажба на акции в сектора на изкуствения интелект и петият със спад от над 500 пункта от средата на октомври.

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Индексът Nasdaq 100 спадна с 6,4%, а пазарната му капитализация изгуби 2,5 трилиона щатски долара.

Напрежение около темата с data центровете

Редица анализатори си задават въпроса дали мащабът на загубите на пазарна стойност може да засегне първичното публично предлагане на акции (IPO) на AI гиганта "Антропик“, което е очаквано тази есен, защото евентуално забавяне може да засили безпокойството на пазара.

Разпродажбите говорят за това, че инвеститорите започват да вземат предвид местната опозиция спрямо изграждането на центрове за данни заради тежестта, която те представляват за електропреносната мрежа и водоснабдяването.

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Силен спад регистрира и силно зависимата от технологичния сектор азиатска борсова търговия при откриването си в петък. Южнокорейският индекс KOSPI спадна с 8%, японският Nikkei с 6%, а тайванските пазари отбелязаха спад с 8%, предаде БНР.

В същото време новоизбраният губернатор на Тексас Джина Инохоса заяви, че щатът трябва да спре дейностите си, свързани с центрове за данни, докато бъдат взети мерки за защита на жителите му. "Ние ще имаме закони за защита на тексасците и трябва да спрем това, което правим с центровете за данни, докато имаме тези защити“, каза Инохоса.

С изобилието си на енергоизточници, сравнително евтината земя и подкрепата си за бизнеса Тексас се утвърди като един от водещите региони в света за изграждане на центрове за данни.