Радев нарече документа от Европейската комисия за вторите пенсии "анонимка"

Премиерът Румен Радев иронизира опозицията заради огласения документ на Европейската комисия, който показва, че правителството е обсъждало прехвърлянето на част от вноската за втория пенсионен стълб към НОИ. Въпреки съдържанието на документа Радев продължи да отхвърля обвиненията на "Демократична България", като го определи като анонимен лист без никаква официална заверка.

"Искам да изкажа своето възхищение от нашата парламентарна опозиция. Те направиха един брилянтен кризисен пиар - като за учебник, невероятен успех. Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче, без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер", заяви премиерът при представянето на проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. в аулата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Още: Мирчев даде 24 часа на управляващите да признаят, че лъжат за втората пенсия

Преди дни от "Демократична България" разпространиха документ от вътрешна комуникация на Европейската комисия от 15 октомври, свързана с разговори за промени във втория пенсионен стълб. От него става ясно, че българската страна е представила предложение 2 процентни пункта от общо 5 процентни пункта пенсионна вноска за втория стълб да бъдат прехвърлени към НОИ. Очакваният ефект за бюджета е допълнителен ресурс от 800 млн. евро през 2027 г., 900 млн. евро през 2028 г. и 1 млрд. евро през 2029 г.

Документът опровергава първоначалните твърдения на премиера и финансовия министър Гълъб Донев, че подобна идея никога не е била обсъждана. Въпреки това Радев обвини опозицията, че е предизвикала "невероятна истерия в публичното пространство". Още: "Някакъв хвърчащ лист хартия, сниман с телефон": Проданов за документа на Мирчев за втората пенсия

"Обладаха всички медии и изключително успешно убиха трите доклада на Сметната палата", коментира още премиерът.