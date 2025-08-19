Все повече активи у нас се управляват от инвестиционни фондове

Активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 12,0841 млрд. лева към края на юни. Това съобщават от Българската народна банка (БНБ). Техният размер се увеличава с 1,4534 млрд. лева (13,7 процента) в сравнение с юни 2024 г. (10,6307 млрд. лева) и със 75,7 млн. лева (0,6 процента) спрямо март тази година (12,0084 млрд. лева).

Като процент от БВП

Като процент от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП) общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към юни е 5,5 процента, при 5,2 процента от БВП към юни миналата година и 5,5 процента към края на март 2025 г.

Данните показват, че към края на юни активите на местните инвестиционни фондове достигат 3,9056 млрд. лева, като на годишна база те се увеличават с 474,3 млн. лева (13,8 процента). В сравнение с март (3,8283 млрд. лева) активите се увеличават със 77,4 млн. лева (2 процента).

Към края на второто тримесечие на годината активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 343,9 млн. лева (16,4 процента) до 2,4403 млрд. лева при 2,0963 млрд. лева към юни миналата година, а тези на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и другиq нарастват с 84,5 млн. лева (17,2 процента) до 575,7 млн. лева при 491,2 млн. лева към края на юни 2024 г. Спрямо март активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 67,8 млн. лева (2,9 процента), а на балансираните фондове и фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други, се увеличават с 1,7 млн. лева (0,3 процента), сочат още данните на БНБ.

Средствата, управлявани от фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 45,9 млн. лева (5,4 процента) до 889,7 млн. лева към юни тази година (843,8 млн. лева към края на юни 2024 г.). В сравнение с март активите на фондовете, инвестиращи в облигации, нарастват със 7,9 млн. лева (0,9 процента).

Към края на юни относителният дял на активите на фондовете, инвестиращи в акции от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове, е 62,5 процента, при 61,1 процента към юни 2024 г. и 62 процента към март тази година. Фондовете, инвестиращи в облигации, притежават 22,8 процента от общата сума на активите към юни при относителен дял от 24,6 процента към юни 2024 г. и 23 процента към март 2025 г.

С най-големи относителни дялове в собствения капитал на местните инвестиционни фондове към края на юни са домакинствата и НТООД (38,4 процента), застрахователни компании и пенсионни фондове (28,9 процента) и нефинансови предприятия (8,9 процента). Най-големите относителни дялове към юни миналата година са - 36 процента за домакинства и НТООД, 28,6 процента за застрахователни компании и пенсионни фондове и 11 процента за нефинансови предприятия.