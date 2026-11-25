Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев сравни управлението на Румен Радев със стар руски "Зил", който върви по нанадолнището без спирачки, призова бюджетът за 2027 г. да бъде оттеглен и бюджетният дефицит да бъде под 3% от БВП. Това стана ясно от изявлението му пред медиите в парламента във връзка с предложението на ЕК за глоба срещу България заради високия дефицит.

Старият руски "Зил"

От "Да, България" продължиха метафората на премиера Радев за бюджета, че е тежък камион без спирачки, тръгнал по нанадолнището.

"Още през 2026 г. стария руски "Зил" Радев беше тръгнал по нанадолнището без спирачки. Тогава предупредихме, че бюждетният дефицит е висок, че това ще доведе до по-голямо задлъжняване и до рискове пред страната. Предложхиме план как това да не се случи", каза още Мирчев.

Той продължи, че е дошъл бюджетът за 2027 г. и руският "Зил" освен без спирачки, много пуши,няма шофьор и му се разпада окачването. "ЕК предупреди - задлъжнява страната много, нямате план, нещата изглеждат зле", каза още Мирчев и напомни, че ДБ отново има лан за бюджета 2027 г., който отново не е бил приет.

"Оказва се, че камионът по нанадолнището не само е без спирачки, а и шофьорът не е имал шофьорска книжка през цялото време, което ускорява проблемния път", заяви от своя страна Мартин Димитров. По думите му сметката ще бъде платена от всички български граждани и техните деца, а тя включва огромен дълг, огромен дефицит и евентуалните глоби на ЕК и по-високите данъци.

"Само данъците, които въвежда правителството на Радев, ще струват по 300 евро на човек през 2027 г. или за едно семейство по 900 евро", смята още Димитров. Според него цялата сметка води до обедняване и до тежко приземяване. ОЩЕ: "Радев е решил да ползва Гълъб Донев докато не му свали правителството": Василев иска нов финансов министър (ВИДЕО)

Промени за ОИК

От "Да, България" коментираха и идеята на Бойко Борисов за законови промени, които да позволят на партиите да оттеглят членовете си в ОИК. Идеята дойде след гласуването на членовете на ОИК - Варна за отстраняване на Благомир Коцев като кмет на морската столица.

От формацията посочиха, че биха подкрепили и помогнали на Бойко Борисов, но според тях въпросът е защо се стига до там.

От "Да, България" изтъкнаха, че те нямат такъв проблем и че техният представител в ОИК - Варна е подкрепил Коцев, както и че работата на партиите е да имат добра селекция на хора. ОЩЕ: Борисов крещял на своите за Коцев, готви промяна в закона за ОИК