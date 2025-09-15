125 милиона, а дори не е на пейката: Слот разкри защо остави Исак извън групата на Ливърпул

Мениджърът на Ливърпул Арне Слот признава, че рекордната за Великобритания покупка Александър Исак не може да блесне още в първите мачове на тима, тъй като графикът е много натоварен със старта и в Шампионската лига, предаде ДПА. Шведският национал, който бе купен от Нюкасъл за 125 милиона британски лири, бе оставен извън състава при трудната победа над Бърнли с дузпа в добавеното време за 1:0, като той пропусна голяма част от подготовката заради споровете си с Нюкасъл.

Александър Исак не е готов за игра

"Ако започваш сезона, когато играчите са имали пет седмица почивка, им даваш определена база, за да могат да изиграят 45 минути", каза Слот, чийто тим започва сезона в Шампионската лига с домакинство на Атлетико Мадрид в сряда. "Взехме го от Нюкасъл и видяхме, че подготовката му започва на практика сега. Той има нужда от повече минути на тренировка, преди да изгради определена база. Няма как да го оставим да играе два пъти за три дни", казва специалистът.

Слот може да пусне Исак за едно полувреме срещу Атлетико

"Опитваме се да подготвим играчите в началото на сезона да играят по един път седмично и след това правим повече, за да влязат в ритъм за три мача седмично. Алекс е далеч от този график, но можем да го използваме днес пет минути, в сряда за 10 и след това 15, но не вярвам, че това е начинът да го използваме", категоричен е Слот.

"В Швеция направиха правилното нещо, като тренира добре, без да играе много и ние ще направим същото, за да може да играе 45 минути в сряда. Но ако играе 45 минути в сряда, не очаквайте да направи същото в събота, защото тялото му не е готово за това", поясни мениджърът.

