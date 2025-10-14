16 години по-късно! Ясен е следващият класиран отбор за Световното по футбол

Южна Африка се класира за Световното първенство по футбол през 2026 година, след като завърши на първо място в квалификационната си група в зона Африка. Южноафриканците победиха Руанда с 3:0 в Нелспруит, за да завършат на първо място в Група C, докато Бенин, който имаше преднина от две точки преди последния кръг от мачовете, се срина от първото място на трето в класирането, след като загуби с 0:4 от Нигерия.

Южна Африка отново ще играе на световно първенство

Виктор Осимен реализира хеттрик, за да запази надеждите на Нигерия живи за класиране за плейофите следващия месец за четирите най-добри подгласника от деветте африкански квалификационни групи. Южна Африка завърши с 18 точки, като Нигерия е подгласник пред Бенин по голова разлика, като и двата отбора завършиха със 17 точки. Финалите през 2026 г. ще се проведат в САЩ, Канада и Мексико.

След като бе домакин на Мондиал 2010

Южна Африка достигна до финалите за първи път от 2010 година, когато участва на Мондиала като страна-домакин. Южноафриканците се класираха директно, въпреки че на страната бяха отнети три точки за участието на нередовен играч, който не е имал право да играе в мачовете. / БТА

