218 дни до ЕВРО 2024: Бельото на лорда, което втрещи Евро 2012 (ВИДЕО)

Лорд е най-висшата аристократическа титла в Англия. Наименованието се свързва с власт, господство. Във футбола обаче тази титла се свързва с един-единствен футболист - и това е Никлас Бендтнер. Бившият играч на Арсенал е издигнат в култ от феновете, макар и на шега, за да се превърне в един от най-разпознаваемите образи във футбола.

Бендтнер, който прекарва 9 години в Арсенал, често е иронизиран за играта си. На Евро 2012 обаче нападателят е напът да се превърне в герой за родината си Дания, след като отбелязва два гола срещу звездния отбор на Португалия, предвождан от Кристиано Роналдо. Но този мач няма да се запомни с головете на Бендтнер, а с... бельото му.

Дания и Португалия се срещат във втория мач "групата на смъртта" на европейското първенство по футбол, където са още отборите на Нидерландия и Германия. След първия мач "датския динамит" има актив от 3 точки след победа над "лалетата", докато Португалия е без точки след загуба от Бундестима. Сблъсъкът между двата отбора е ключов за излизането от групата.

Португалия започва по-силно срещата и повежда с два гола след попадения на Пепе в 24' и на Елдер Пощига в 36'. Четири минути преди почивката обаче Бендтнер връща един гол за датчаните. През второто полувреме Дания натиска в търсене на втори гол - и го намира в 80-ата минута, когато Бендтнер засича центриране с глава за 2:2.

В този момент цяла Дания е в екстаз, а Бендтнер - герой на страната. След това обаче нападателят прави нещо странно при празненствата - той леко повдига фланелката си, но същевременно с това сваля и шортите си. Целият свят вижда зеленото бельо на Лорд Бендтнер, на което е изписано: "Paddy Power".

Paddy Power е ирландска хазартна компания, която се оказва и спонсор на Бендтнер. Нападателят решава да направи реклама на компанията по доста нетрадиционен и, както по-късно ще установи, нелегален начин. УЕФА изрично забранява всякаква външна реклама на екипите на играчите на Евро 2012. За провинението си Никлас Бендтнер е наказан за един мач и санкциониран със 100 000 евро - глоба, поета от Paddy Power.

За Дания обаче най-тъжният момент идва в 87-ата минута на двубоя с Португалия, когато Варела вкарва и носи победата на "мореплавателите". В крайна сметка Германия и Португалия излизат от "групата на смъртта", а Дания остава трета - с горчив привкус от изпуснатия шанс срещу Португалия и от безпардонното действие на Бендтнер, лепнало срамно петно върху националната фланелка.

Любопитното е, че това не е първият случай, в който Бендтнер сваля гащите си. Запалените фенове на Висшата лига вероятно си спомнят неловкия инцидент пред нощен клуб в Кенсингтън през 2009 година, малко след загубата на Арсенал от Манчестър Юнайтед на "Емиратс". Тогава Бендтнер, видимо в нетрезво състояние, бе изкаран с полусвалени гащи.

Then, for two tranquil years, Bendtner keeps himself out of trouble.



But that comes crashing down one night in Copenhagen.



A local cabbie reports the randy striker "dropped his pants and rubbed himself on my taxi", while whipping the car with a belt and screaming "fuck me." pic.twitter.com/A3OgB2L1Yq