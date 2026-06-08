Обрат с цената на петрола след ударите между Иран и Израел

Цената на петрола отбеляза рязко повишение по време на азиатската търговия, след като Иран и Израел влязоха в нови ожесточени престрелки, застрашавайки крехкото примирие в Близкия изток, докато преговорите за прекратяване на войната зациклят, предаде Ройтерс. Израел съобщи, че е атакувал военни цели в Иран в отговор на ракетни удари от Техеран въпреки призивите на американския президент Доналд Тръмп към премиера Бенямин Нетаняху да се въздържи от ответни действия.

Цените

Цената на сорта Брент се повиши с 4,42 долара (4,75 на сто) до 97,51 долара за барел тази сутрин българско време.

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Цената на американския лек суров петрол достигна близо 95 долара.

Поскъпването на петрола компенсира спада от петък, когато пазарите реагираха положително на надеждите за деескалация между САЩ и Иран. От март насам цените на суровината са се повишили с над 50 на сто.

Въпреки новите удари Тръмп продължи да настоява, че споразумение за прекратяване на конфликта остава възможно.

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"Това няма да има никакво влияние върху сделката“, заяви той пред "Файненшъл Таймс“. „Аз вземам решенията. Той не взема решенията“, каза Тръмп по адрес на Нетаняху.

Според иранската агенция "Фарс“, цитираща Корпуса на гвардейците на ислямската революция, Техеран е нанесъл нови удари по военновъздушните бази "Неватим“ и "Тел Ноф“ в Израел в отговор на атаките срещу ирански градове по-рано през деня.

Междувременно САЩ призоваха Иран да се върне на масата за преговори. Според американски медии Тръмп е критикувал и израелския удар срещу Бейрут през уикенда.

През последните дни напрежението в региона се засили значително, а пазарите остават силно чувствителни към риска от по-продължително затваряне на Ормузкия проток. През него обичайно преминава около една пета от световната търговия с петрол и природен газ.

"Събитията от последните дни показват колко крехко остава примирието“, коментира Андрю Липоу от Lipow Oil Associates. Според него рискът от по-дълго блокиране на корабоплаването в региона остава висок.

Централното командване на САЩ съобщи, че американските сили са свалили два ирански дрона над района на Ормузкия проток, след като по-рано Иран е изстрелял балистични ракети към Бахрейн и Кувейт. Ракетите са били прихванати, а САЩ са атакували ирански радарни станции за брегово наблюдение.

На този фон страните от ОПЕК+ се договориха през уикенда за ново увеличение на добива на петрол. Анализатори обаче смятат, че ефектът върху пазара ще бъде ограничен заради продължаващите проблеми с доставките.