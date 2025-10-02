322 000 евро на седмица – Арсенал предлага нов договор на 24-годишен ас

Арсенал е готов да увеличи заплатата и да удължи договора на нападателя Букайо Сака, пише Talksport.

Според източника, „артилеристите“ са готови да плащат на 24-годишния англичанин приблизително 322 000 евро на седмица. Според Teamtalk, Арсенал вече води преговори за удължаване на договора.

Настоящият му договор изтича през лятото на 2027-ма

🚨 Bukayo Saka is set to become the first Arsenal player to earn a weekly salary of over £300,000 when he signs his new contract.#AFC



Настоящият договор изтича на 30 юни 2027 г. Споразумението беше удължено преди това през май 2023 г.

През сезон 2025/26 Сака отбеляза два гола в шест мача.

