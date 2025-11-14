38-годишният Меси не прости на празнуващата независимост Ангола, но получи подарък от президента (ВИДЕО)

Аржентина постигна категоричен успех с 2:0 при визитата си на Ангола в приятелска среща. Двубоят бе организиран по повод 50-годишнина от независимостта на африканската държава, която е бивша португалска колония. На препълнения стадион в Луанда Лионел Меси не се посвени да накаже съперника с гол и асистенция, материализирана от Лаутаро Мартинес. Преди мача президентът на Ангола Жоао Лоуренсу връчи специален подарък на 8-кратния носител на "Златната топка". Държавният глава пък получи фланелка с автографите на целия тим на "албиселесте".

Меси с гол и асистенция

Мотивирани от десетките хиляди фенове, домакините започнаха солидно. Стражът на гостите Рули дори трябваше да показва рефлекс в първия четвърт час. Постепенно гостите поеха контрола над събития. Меси направи два пропуска, преди в 43-тата минута да асистира на Мартинес. Нападателят на Интер вкара с изстрел от движение за 0:1.

🚨The President of Angola presented a special award to Leo Messi to celebrate the 50th Independence anniversary of the country.



Messi is a symbol of unity⚽️❤️🐐 He unites all with his greatness



pic.twitter.com/6NybRIygS2 — 𝐂𝐀 𝐕𝐀?🐐🐐 (@psg_chief) November 14, 2025

След почивката "гаучосите" доминираха. Меси изтърва нов шанс в 52-рата минута. Лека-полека темпото спадна. В 82-рата минута Лео наруши тишината. Той премина през няколко противникови бранители, но топката му бе избита. Кълбото обаче стигна до Лаутаро Мартинес, който изведе Меси на чиста позиция. Звездата на Интер Маями не чакаше втора покана и се разписа за 0:2.

ОЩЕ: Президентът на Барселона зарадва феновете, каталунците вдигат статуя на Меси на „Камп Ноу“

GOOOAALLLLL MESSI! 🇦🇷🐐

pic.twitter.com/zuiRCQpb6U — LEO MESSI FAN ZONE 🇦🇷🐐 (@LeoMessiFanZone) November 14, 2025