Аморим май опитва да накара Ман Юнайтед да играе като Барселона (ВИДЕО)

Английският гранд Манчестър Юнайтед стартира колебливо и новия сезон във Висшата лига, отпадайки от Карабао Къп и записвайки само една победа в първите си три мача. Единственият успех на Рубен Аморим през новия сезон дойде след измъчено 3:2 срещу Бърнли. Някои фенове и специалисти обаче забелязват любопитни прийоми в играта на "дяволите", които наподобяват стила на Барселона при Ханзи Флик.

Манчестър Юнайтед като Барселона - с високо изнесена защита и капани с изкуствени засади

Както е известно, Флик изповядва футболна философия с високо изнесена защита. Този стил на игра има няколко основни предимства, но разбира се - и някои недостатъци. Освен в атака, изнесената защита помага и за това да поставя често противникови играчи в положение на засада. Флик успя да приложи успешно този "капан" със защитниците на Барселона, а сега изглежда, че и Аморим се опитва да прави нещо подобно с отбраната на Юнайтед.

В социалните мрежи се появи видео с няколко ситуации от мачове на Манчестър Юнайтед, в които защитата на отбора е изнесена напред и се опитва да поставя противникови нападатели в изкуствено положение на засада. Дали стратегията на Аморим да поставя такива "капани" ще сработи в дългосрочен план, ще покаже времето, но "дяволите" определено имат да изпипват детайли в това отношение, ако искат да се доближат до нивото на изпълнение на Барса.

Rúben Amorim pulling a Hansi Flick style offside trap this season…



New tactic for the new campaign? 👀 pic.twitter.com/ThmCvamsC7 — Emre (@UTDEmre) September 10, 2025