Анчелоти остава начело на Реал, „кралете“ без гръмки трансфери през лятото

Днес обаче стана ясно, че Анчелоти ще продължи да води Реал Мадрид и през следващата кампания или поне така изглежда. Специалистът е присъствал на всички срещи на ръководството през последните дни, на които са обсъждани много неща касаещи следващата кампания – нови попълнения, финансиране, политика и други.

🚨🇮🇹 Carlo Ancelotti is participating in all the meetings for next season. The club will not get major reinforcements and many at Real Madrid consider Ancelotti the ideal coach to continue. @marca