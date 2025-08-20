Войната в Украйна:

Когато Диего Марадона замени бутонките с... боксови ръкавици (ВИДЕО)

20 август 2025, 12:20 часа 385 прочитания 0 коментара
Когато Диего Марадона замени бутонките с... боксови ръкавици (ВИДЕО)

Не съществува фен на футбола, който да не е запознат с великия Диего Марадона и редицата от постижения в кариерата на един от най-добрите аржентински спортисти на всички времена. Дон Диего е обичан по цял свят, най-вече в Ланус, родния му град, Неапол, където се превърна в легенда, и Барселона, където за пръв път показа класата си на европейска сцена. Но един момент в кариерата му не се помни толкова добре – дебютът му като боксьор.

Диего Марадона - боксьорът

През 1996 година 35-годишният Марадона, играещ за Бока Хуниорс, за една вечер напусна футболния терен и влезе в боксовия ринг. Аржентинецът се изправи срещу близкия си приятел Сантос „Фалучо“ Ласиар, който е бивш носител на световните титли на WBA и WBC в категориите муха и супермуха. Дон Диего носеше каска, черни ръкавици и жълто-сини шорти, представяйки футболния си отбор.

Футболен световен шампион срещу световен шампион в бокса

Мачът беше абсолютно шоу за зрителите. Марадона показа ръкопашни умения, които е показвал и на футболния терен - в някои от сбиванията, в които се е включвал, както и легендарния му гол с „Божията ръка“. В един момент двамата бойци спряха да се бият и нападнаха съдията, предизвиквайки смеха на аудиторията. Двамата боксьори все пак се върнаха към своята борба, която завърши с прегръдка, а резултатът беше – равенство. Печалбата от събитието беше дарена на Клуб Хуниорс Хенерал Пас в Кордоба, Аржентина.

Ростислав Димитров Отговорен редактор
