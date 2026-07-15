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Англия - Аржентина НА ЖИВО: 0:0, Срещата започва!

15 юли 2026, 21:55 часа 1348 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Колаж: Actualno.com
Англия - Аржентина НА ЖИВО: 0:0, Срещата започва!

Отборите на Англия и Аржентина играят при резултат 0:0 решаващ сблъсък за място на големия финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Победителят от този двубой ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който ден по-рано срази Франция в другия 1/2-финал. Срещата между Англия и Аржентина се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Англия 0:0 Аржентина

Англия и Аржентина не са се срещали на световната сцена от 24 години насам. На Мондиал 2022 те играха един срещу друг в мач от груповата фаза, завършил с минимален успех за "трите лъва". Сега обаче залогът е много по-голям - "гаучосите" искат да защитят титлата си от 2022 година, докато отборът на Томас Тухел гони първи финал от 1966 година насам. Двубоят е с начален час 22:00 българско време и ще бъде пряко излъчен в каналите на БНТ 1 и БНТ 3.

Стартови състави

Джордан Пикфорд застава под рамката на Англия. Пред его в защита Джед Спенс, Марк Гехи, Джон Стоунс и Рийс Джеймс, който се завръща в стартовия състав след контузия. Деклан Райс и Елиът Андресън ще контролират темпото в средата на терена. Атаката на "трите лъва" ще бъде водена от капитана Хари Кейн. Зад него ще действат Морган Роджърс, Джуд Белингам и Антъни Гордън. Лионел Скалони залага на Хулиан Алварес и Лионел Меси в предни позиции. Зад тях - Енцо Фернандес, Алексис МакАлистър, Леандро Паредес и Джулиано Симеоне. Защитната линия на "гаучосите" се състои от Нико Талиафико, Леандро Мартинес, Кристиан Ромеро и Науел Молина. Емилиано Мартинес ще пази вратата на Аржентина.

Очаквайте подробности!

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Англия отбор

Преди мача

"Трите лъва" влизат в мача, след като сразиха голямата сензация на американска земя - Норвегия. Както срещу "викингите", така и в предния двубой с Мексико, героят на англичаните се казваше Джуд Белингам. Халфът отбеляза по две попадения в двата мача и сега е готов да порази и вратата на Емилиано Мартинес. Задачата на Англия обаче никак няма да е лесна, тъй като Лионел Меси и компания мечтаят за втори пореден триумф със световната титла. Може да се каже, че това ще бъде първият труден съперник на аржентинците, които до момента играха с Швейцария, Египет, Кабо Верде, Йордания, Австрия и Алжир. 

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Англия отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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