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Реал Мадрид ще счупи най-големия рекорд във футбола за новото "Галактико"

30 юни 2026, 15:32 часа 569 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Реал Мадрид ще счупи най-големия рекорд във футбола за новото "Галактико"

Реал Мадрид влиза в сезон 2026/27 на гърба на две изключително незадоволителни кампании. По време на предизборната си кампания за президент на Реал Мадрид Флорентино Перес обеща на феновете най-мащабната покупка в историята на клуба, като тогава обяви, че тя ще струва 150 милиона евро и ще бъде с марка "Галактико". Спекулациите бяха за две имена - Майкъл Олисе и Хулиан Алварес. Сделката за аржентинеца отпадна, а от Байерн Мюнхен заявиха, че Олисе не е за продан. Затова Перес е готов да счупи рекорда за най-скъп футболист в историята, като даде 223 милиона евро за френското крило.

Флорентино Перес ще направи Майкъл Олисе най-скъпия футболист в историята

Според информации на "Спорт", президентът на Реал Мадрид Флкорентино Перес е готов да даде умопомрачителната сума от 223 милиона евро за Майкъл Олисе, като така ще го направи най-скъпият футболист в историята изобщо. В момента тази титла държи Неймар, който ПСЖ купи от Барселона за 222 милиона евро през 2017 г. Перес явно е толкова амбициран да върне Реал Мадрид на върха в Исапния и в Европа, че е готов да се раздели с толкова голяма сума само за един играч.

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Майкъл Олисе

Байерн Мюнхен не е готов да продаде Олисе

Въпреки всичко, от Байерн Мюнхен все още не са готови да се разделят с Майкъл Олисе. През миналия сезон французинът изигра 52 мача във всички турнири за баварците, като вкара 22 гола и даде 31 асистенции. Той беше обявен и за Играч на сезона в немската Бундеслига. Според специализирания сайт "transfermarkt", Олисе е оценен на 150 милиона евро, но вече стана ясно, че Байерн Мюнхен не би го продал за толкова пари.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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