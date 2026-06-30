Кабинетът "Радев":

Ман Юнайтед изпреварва всички конкуренти за новата звезда на Висшата лига

30 юни 2026, 14:27 часа 392 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Ман Юнайтед изпреварва всички конкуренти за новата звезда на Висшата лига

Полузащитникът на Борнемут Алекс Скот е едно от най-горещите имена във Висшата лига това лято. Младият английски халф изнесе страхотен сезон с "черешките", като това му спечели голямо количество нови почитатели, сред които и грандовете от Висшата лига. Според "Daily Mail" в момента Манчестър Юнайтед води в надпреварата за подписа на Скот, но шампионът Арсенал и вечният съперник Ливърпул също имат добри аргументи за привличането на полузащитника.

Манчестър Юнайтед води в битката за подписа на Алекс Скот

Въпреки че от Борнемут твърдят, че Алекс Скот не е за продан през лятото, медиите на Острова вярват, че оферта от порядъка на 80 милиона евро би поставила "черешките" в положение, в което няма как да откажат. Но според някои източници, в Манчестър Юнайтед вярват, че дори 60 милиона евро биха били досататъчни, за да привлекат младата звезда на Висшата лига. "Червените дяволи" вече имат първото си ново лятно попълнение в лицето на друг полузащитник - бразилеца Едерсон, който пристига от италианския Аталанта.

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Алекс Скот

Арсенал и Ливърпул още са в играта

И въпреки че в момента Манчестър Юнайтед се счита за фаворит за подписа на Алекс Скот, Арсенал и Ливърпул все още имат какво да кажат в битката за младока. Арсенал е шампион на Англия и ще иска да се подсили, за да може да защити титлата си и да се бори за трофей от Шампионска лига. А новият мениджър на Ливърпул Андони Ираола е именно бившият мениджър на Борнемут. Испанецът гласува доверие на Алекс Скот и го наложи в стартовия състав. Мърсисайдци също ще играят в Шампионска лига, така че и те имат солидни шансове да привлекат младия халф.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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