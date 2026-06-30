Революция в Интер: Четирима финалисти от Шампионска лига си тръгват

Интер спечели няколко шампионски титли през последните сезони, като се установи като най-успешният италиански тим в послендите години. Освен това, "нерадзурите" стигнаха до два финала на Шампионска лига в рамките на 3 години. Но рано или късно звездите остаряват и трябва да бъдат заменени. През това лято четиритма от героите на Интер си тръгват, като ще освободят място за нови попълнения. Статвя въпрос за Ян Зомер, Стефан де Фрай, Матео Дармиан и Франческо Ачерби.

Стефан де Фрай игра за Интер 8 години

И четиримата ветерани бяха основна част от силните отбори на Интер през последните години, като някои от тях играха и в двата финала на Шампионска лига. Загубеният с 0:1 от Манчестър Сити през 2023 г. и този, завършил при резултат 5:0 в полза на ПСЖ през 2025 г. Сега Де Фрай продължава в гръцкия Панатинайкос, като това е единственият от четиримата, чието бъдеще е сигурно. Той остави голяма следа в Интер, като изигра 8 пълни сезона за "нерадзурите", в които спечели 3 титли от Серия А, 3 Купи и 3 Суперкупи на страната.

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Дармиан, Ачерби и Зомер спечелиха много в Интер

Матео Дармиан се присъедини към Интер през 2020 г., като изкара 1 година под наем от Парма, след което беше закупен окончателно. Той също спечели Серия А, Купата и Суперкупата на Италия по 3 пъти. Ян Зомер и Франческо Ачерби пристигнаха в Интер през лятото на 2023 г., като италианецът е спечелил трите трофея по 2 пъти, а Швейцарецът - по веднъж. С изключение на шампионската титла от Серия А, която също спечели 2 пъти.

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