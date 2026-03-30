Любопитно:

Англия със сериозна издънка, Испания изтърва победа пред погледа на Кабаков, 10 от Нидерландия оцеляха!

01 април 2026
Снимка: Getty Images
Англия допусна изненадващо поражение с 0:1 от Япония в приятелска среща на "Уембли". Единственото попадение в двубоя реализира Каору Митома в средата на първото полувреме. Това бе последна контрола за "трите лъва" преди Томас Тухел да реши кои футболисти ще вземе на Световното първенство 2026.

Междувременно Испания пропусна куп положения и завърши 0:0 срещу Египет в друга контрола. Главен съдия на мача в Еспаньол бе българският съдия Георги Кабаков, подпомаган от родни рефери.

Нидерландия от своя страна направи реми 1:1 с Еквадор. В приятелската среща на "Филипс Арена" в Айндховен Уилям Пачо си отбеляза автогол в третата минута, с който "лалетата" излязоха напред в резултата. Малко по-късно Дензъл Демфрис бе изгонен с директен червен картон. В средата на първата част Енер Валенсия възстанови паритета от дузпа.

 

 

Джем Юмеров Отговорен редактор
