Президентът на ФИФА почете Борислав Михайлов

31 март 2026, 23:35 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Президентът на ФИФА Джани Инфантино отдаде почит на бившия капитан на националния отбор и президент на Българския футболен съюз Борислав Михайлов. Големият вратар на България бе в тежко състояние от края на 2025 г. след прекаран инсулт и в крайна сметка не успя да се възстанови. Той напусна този свят на 63 години. Опелото ще бъде в събота, 4 април. Поклонението пред тленните му останки ще бъде в храм "Света София".

Джани Инфантино почете Боби Михайлов

„С тъга научих за кончината на Борислав Михайлов на 63-годишна възраст. Изявен бивш капитан на България, който изведе националния отбор до най-доброто им класиране на Световно първенство на ФИФА през 1994 г., и също така беше най-дълго заемалият поста президент на Българския футболен съюз.

Джани Инфантино Борислав Михайлов

„От името на всички във ФИФА и световната футболна общност изказвам искрените си съболезнования на неговото семейство, приятели и всички, които го познаваха и работеха с него“, пише Джани Инфантино.

Михайлов е една от най-емблематичните фигури за българския национален отбор със 102 мача за представителния ни тим и най-успешният вратар в историята на родния футбол. С основен принос за големите успехи на поколението, което записа големия успех и бронзовите медали от Световното първенство в САЩ през 1994 година. Флагман на неговото представяне по американските терени е осминафиналът срещу Мексико, когато се превръща в герой с две спасени дузпи. Участник също така и на Мондиал 86' в Мексико, където записва четири мача.

В клубната си кариера е трикратен шампион и трикратен носител на Купата на България с Левски и Футболист на годината за 1986 г. Със синята фланелка има осем сезона зад гърба си, а след това играе в португалския Беленензеш и френския Мюлуз. В средата на 90-те години на миналия век се завръща в България, за да облече фланелката на Ботев за два сезона преди да се отправи към английския Рединг. В края на столетието се завръща отново на родна земя, за да играе един полусезон в Славия преди да завърши кариерата си в швейцарския Цюрих.

Джем Юмеров
