Арне Слот и Шаби Алонсо с взаимен респект преди дербито Ливърпул - Реал Мадрид в Шампионска лига

Наставниците на Ливърпул и Реал Мадрид - Арне Слот и Шаби Алонсо, демонстрираха взаимен респект преди големия сблъсък между двата тима на "Анфийлд" в Шампионска лига във вторник вечер. "Белия балет" има пълен актив от 9 точки след 3 мача, докато "червените" са с 6 пункта след загубата от Галатасарай в Истанбул. Сега и Слот, и Алонсо говориха с уважение за противниковите отбори, като за треньора на Реал има и сантиментален момент заради това, че е бивш футболист на Ливърпул.

Арне Слот излиза без 3-ма ключови играчи срещу Реал

"Не, двубоят в неделя срещу Манчестър Сити не е в моите мисли за титулярния състав. Имаме няколко дни между мачовете с моменти, когато има само два дни почивка, както сме сега. Фримпонг, Алисон и Исак са аут за Реал. Първите двама няма да са линия и за неделя, а за Алекс – да изчакаме и да видим. Може би ще бъде включен в състава, но все още не тренира с отбора", каза Арне Слот.

"Трудно ми е да сравнявам двубоите с Реал от миналия сезон и сега. Те имаха много контузии миналия сезон, но Анчелоти свърши страхотна работа, добави няколко играчи, което винаги може да влияе на стила. Видях много добър Реал Мадрид и сега също, те винаги са голяма сила. На колко полуфинала са били през последните години? Много добър отбор", добави още той.

Как ще бъде посрещнат Трент на "Анфийлд"?

По темата за Трент Александър-Арнолд, който отиде в Реал през лятото, Слот каза: "Мога само да ви кажа как го посрещам аз. Имам прекрасни спомени за Трент като играч и човек, моят втори капитан. Спомените ми от работата с него са само положителни. Гледал съм го пред телевизора и имам само прекрасни спомени за него с екипа на Ливърпул. Ще получи топло посрещане от мен, но да видим как ще реагират феновете ни – нямам идея. Топло посрещане от мен, това е сигурно."

Шаби Алонсо опитва емоциите около Ливърпул да не го завладяват

Шаби Алонсо пък каза следното: "Винаги е хубаво да се върнеш на място, където са те обичали толкова много. Опитвам се емоциите да не ме завладяват. Да не влияят на подготовката… каквото трябва да се случи, ще се случи. Да се дистанцирам от емоционалността на тези мачове е важно, за да мога да остана концентриран върху това, което трябва да направя."

"Трент е добре, онзи ден не игра заради контекста на мача. На разположение е и може да се включи. Имаме нужда от него, защото е качествен футболист. Трябва да му помогнем, като му дадем това, от което има нужда, за да покаже най-доброто си ниво. Относно какво усеща - не сме говорили за това, честно казано. Той трябва да има своите собствени чувства и да ги изживее по своя начин. Неговата история е различна — той израсна тук… Спомням си, когато дойде от академията и започна да тренира с нас", каза още Алонсо.

