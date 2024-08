Арне Слот се опитва да изглади отношенията си със звезда на Ливърпул

Арне Слот коментира видимото разочарование от смяната на Трент Александър-Арнолд по време на победата на Ливърпул с 2:0 срещу Брентфорд на "Анфийлд" с думите: "Трябва да се погрижим за него". Нидерландецът замени английския национал след 72 минути, а Александър-Арнолд изглеждаше недоволен, когато зае мястото си на скамейката, дори след като Слот отиде да говори с него.

Веднага след мача новият мениджър на Ливърпул каза: "Не изглеждаше никак доволен, след като го смених. Разбирам го. Всеки играч иска да играе 90 минути. Но не мисля, че играчите, които бяха на пейката от самото начало, бяха доволни от избора, който направих. Но Трент се върна от националния отбор, където в началото на турнира игра доста, а след това не. Имаше няколко седмици почивка, върна се, а това е едва третият му мач."

Trent Alexander-Arnold's reaction to getting subbed off in the 72nd minute of Liverpool's 2-0 win vs. Brentford. pic.twitter.com/KXGHdOeg4p