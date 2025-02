Арсенал остава без основна фигура в борбата за титлата с Ливърпул

Английският гранд Арсенал е в ожесточена битка с Ливърпул за първото място във Висшата лига. Лондончани изостават на 6 точки от лидера, който е с мач по-малко. В последните мачове отборът на Микел Артета набра скорост, но сега устремът им може да бъде секнат. Изданието "The Athletic" съобщава, че нападателят на "артилеристите" Кай Хаверц се е контузил и ще отсъства за доста дълго време от терените.

След като отборът на Артета навлезе във форма с гръмката си победа срещу Манчестър Сити, устремът на отбора ще бъде възпрепятстван от контузията на Кай Хаверц. Немският голаджия е получил травма по време на тренировъчния лагер на отбора в Дубай. Специалистите твърдят, че е доста вероятно той да се завърне чак за следващата сезон. Все още не е ясно дали Хаверц ще се подложи на операция.

Решението на Микел Артета да не привлече нападател през зимата може да се окаже пагубно за надеждите на тима. В лазарета на Арсенал, освен Кай Хаверц, е и Габриел Жесус, който се очаква да пропусне целия сезон, както и Габриел Мартинели. Единствената позитивна новина за "артилеристите" е евентуалното завръщане на Букайо Сака, като се очаква той да играе отново през следващия месец. Единствените опции пред Артета за момента са Леандро Тросар и Рахим Стърлинг, които ще трябва да се нагърбят с отговорността да бележат в следващите мачове.

