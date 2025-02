Арсенал не "остана смирен" срещу Манчестър Сити и "усмири" надменния Холанд (ВИДЕО)

За първи път от три години насам Арсенал се изправи срещу Манчестър Сити, като само един от двата отбора се бори за титлата във Висшата лига. Малцина биха предположили в началото на сезона, че това няма да са "гражданите". След като титлата бе загубена, шампионите започнаха период на преустройство, в който похарчиха около 150 милиона паунда, а мениджърът Пеп Гуардиола добави още няколко години към договора си, за да ги преведе през тази пустиня. Но след последната си среща с "артилеристите" през септември Сити изглеждаше, че може да се върне към обичайната си доминация.

Равенството 2:2 на "Етихад", по време на което Арсенал се защитаваше за живота си през второто полувреме след спорния червен картон на Леандро Тросард, беше последната глава в това съперничество. И все пак може би най-емблематичният момент от този мач дойде след последния съдийски сигнал. Микел Артета тръгна, за да утеши разочарованите си играчи, които бяха на секунди от това да постигнат първа победа на терена на Сити от 2015 г. насам. Той се отби отвъд Ерлинг Холанд за бързо ръкостискане, но норвежецът не беше готов за обикновени любезности и спортсменство.

Erling Haaland to Mikel Arteta in September 2024: "Stay humble" February 2025: Arsenal 5-1 Manchester City. pic.twitter.com/xHI9zu1iQK

"Остани смирен", уловиха телевизионните камери думите на Холанд. Това се усещаше като основополагащ момент и канонично събитие в историята на испанеца, а този уикенд той има шанс за реванш. От май 2016 г. до октомври 2023 г. Арсенал нямаше победа срещу Сити в 15 мача от Висшата лига, като допусна загуба в 13 от тях. Гуардиола имаше номера на "артилеристите" и по един или друг начин знаеше как да се справи с тях.

Артета се отказа от поста асистент на Гуардиола, за да поеме ръководната длъжност на стадион "Емирейтс" през декември 2019 г. И макар че успехът в лигата срещу неговия наставник му се изплъзна, той нанесе тежък удар още в първия си сезон, като изхвърли бившия си отбор от ФА Къп. Победата на финала срещу Челси осигури на Артета достатъчно кредит в банката, за да преживее рокада през кампанията 2020/21 и началото на следващия сезон 2021/22, който включваше издънка с 5:0 на "Етихад".

Това поражение може би бе повратната точка в управлението на Артета. Оттам нататък той започна да отсява старата гвардия и да гради около младото си ядро от играчи. И така до днешни дни и победата на Арсенал с 5:1 над Сити. "Артилеристите" поведоха с 1:0 още във втората минута чрез Мартин Одегаард. След като видя, че топката се е озовала в мрежата на Сити, защитникът на лондончани Габриел нямаше намерение да остане смирен. Той радостно изтича, за да празнува със съотборниците си, като по пътя си не пропусна да се спре при Холанд, за да му се изсмее в лицето.

Gabriel Magalhães screamed right in front of Erling Haaland's face whilst celebrating Ødegaard's opener vs. Man City 😮 pic.twitter.com/6GHaK4IavB