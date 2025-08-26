Арсенал продължава да гони звезди, привлича бивш любимец на Шаби Алонсо

Щабът на Арсенал направи няколко сериозни трансфера това лято, като похарчи близо 300 милиона евро. „Топчиите“ се подсилват в опит да изградят отбор, който да спечели Висшата лига и Шампионска лига. Няколко от отслабналите зони в състава бяха подобрени и допълнително беше вдигнато нивото на опциите за треньора Микел Артета. Клубът сега търси конкуренция за Габриел Магаляеш в лявата част на централната отбрана и за целта са се прицелили в бранителя на Байер Леверкузен Пиеро Хинкапие, съобщи спортният журналист Дейвид Орнстийн.

Еберечи Езе 2.0 ли ще е трансфера на Пиеро Хинкапие?

23-годишният национал на Еквадор е в полезрението на редица топ европейски клубове откакто се присъедини към Байер Леверкузен през 2021 година. Освен Арсенал, Ливърпул е почитател на футболиста, както и вечният враг на „артилеристите“ Тотнъм. Слуховете твърдят, че щабовете на двата отбора от Северен Лондон са започнали преговори с „аспирините“ за период под наем със задължително условие за откупуване.

„Аспирините“ искат сериозна сума, за да се разделят с елитния бранител

Тимът от Леверкузен няма намерение да се раздели с титулярния защитник. Това е и причината ръководството да настоява да получи 60 милиона евро, което е и цената на откупната клауза в договора на Хинкапие. Очаква се футболистът да предпочете да се присъедини към Арсенал според достоверното спортно издание The Athletic.

Арсенал ще преговаря за по-ниска сума и вероятно ще завърши трансфер след продажбата на няколко футболисти, които не попадат в плановете на Артета. Сред тях са Фабио Виейра, Олександър Зинченко, Якуб Кивиор и Рийс Нелсън.

