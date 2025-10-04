Арсенал взе лондонското дерби с Уест Хем, Маунт и Шешко блестят за Юнайтед

Арсенал постигна четвърта поредна победа във всички турнири, след като се наложи с 2:0 над Уест Хем в лондонското дерби на седмия кръг на Висшата лига. Попаденията за „топчиите“ реализираха Деклан Райс и Букайо Сака, който бе точен от дузпа. В друг мач от деня Манчестър Юнайтед записа нов успех в първенството. „Червените дяволи“ победиха Съндърланд с 2:0 в двубоя, който се състоя на стадион „Олд Трафорд“.

Арсенал спечели заслужено

Арсенал стартира двубоя по-добре от Уест Хем и на няколко пъти бе близо до попадение, но гол така не падна. В 24-ата минута „топчиите“ най-накрая пратиха топката в мрежата на съперника. Попадението обаче не бе зачетено заради засада.

В 38-ата минута Арсенал стигна до гол. Арелоа изби удар на Езе, но топката падна на крака на Деклан Райс, който наказа бившия си отбор. Малко преди края на първата част удар на Калафиори срещна гредата. Домакините реализираха втори гол в 65-ата минута. Негов автор стана Букайо Сака, който се разписа от дузпа, дадена за фаул на Диуф срещу Тимбер.

Маунт и Шешко донесоха трите точки на Манчестър Юнайтед

Мачът започна по отличен начин за Манчестър Юнайтед, които поведоха още в осмата минута. Мейсън Маунт овладя добре една топка и с много прецизен удар я прати в мрежата на Съндърланд. „Червените дяволи“ продължиха да натискат и стигнаха до още няколко добри положения, които обаче не бяха реализирани.

В 31-ата минута Юнайтед вкара втори гол. Той бе дело на Шешко, който реализира за втори пореден мач. До края на редовното време „червените дяволи“ бяха по-активният отбор на терена и създадоха няколко добри положения за гол. Такъв обаче не бе реализиран и срещата завърши при резултат 2:0 за домакините.

