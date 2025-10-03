Тежък удар по Ливърпул – звезда пропуска най-важната част от сезона

Бразилският национал Алисон Бекер ще отсъства от игра около два месеца след контузията, която получи във вторник в мача срещу Галатасарай (0:1) в Шампионската лига.

Така в следващите осем седмици Ливърпул ще бъде без първия си вратар. Именно в този период на тима предстоят няколко изключително важни мача.

Кои мачове ще пропусне Алисон?

Алисон ще пропусне дербитата с Челси, Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, както и с Реал Мадрид в Шампионска лига.

Дупката ще трябва да бъде запълнена от грузинския вратар Георги Мамардашвили, който все още не е дебютирал за Ливърпул в официален мач.

