Тревожно: Най-известното езеро в канадската Арктика изчезна

Изследователите са регистрирали изчезването на последното епишелфово езеро в канадската Арктика - за съжаление, този процес е необратим.

Изчезването на последното епишелфово езеро в канадската Арктика

Еписелфовото езеро във фиорда Милн е последният голям воден басейн от този вид, оцелял в канадската Арктика. Поне доскоро. Но подобно на много от големите ледници и коралови рифове на Земята, оттогава е изчезнало, пише IFLScience.

Еписелфовите езера са сладководни басейни, образувани близо до устията на фиорди от плаващи ледени шелфове, които ефективно служат като бариера, разделяща сладката вода от студената морска вода отвън. Вместо да се влива директно в морето, сладката вода, оттичаща се от сушата и ледниците, се натрупва в такива езера.

Според учените, значението на подобни водоеми е, че те могат да се превърнат в дом на уникални екосистеми, а за глациолозите те са ценен източник на информация за постоянно променящия се свят.

Еписелфовото езеро във фиорда Милн е било специално място. Водният басейн се намира в северната част на остров Елсмир и се смята за последното голямо езеро от този тип в канадската Арктика - поне доскоро.

Регионът, който на местния език инуктитут означава „мястото, където ледът никога не се топи“, се намира в така наречената „Последна ледена зона“ – част от Канада и Гренландия, където се очаква морският лед да се задържи по-дълго от всяко друго място в Северното полукълбо. Но сега в тази уникална среда започват да се появяват пукнатини.

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Изследователите казват, че регионът преживява затопляне от десетилетия, свивайки площта на гигантския леден шелф Милн, който задържа водите на езерото. Преди шест години, през 2020 г., ситуацията достигна критична точка: леденият шелф се срина, губейки 45% от площта си. Само за няколко месеца водата от езерото във фиорда Милн се вля в околния Северен ледовит океан.

Сега, в ново проучване, канадски учени са документирали изчезването на арктическото езеро, използвайки данни от годишни измервания на качеството на водата, сателитни изображения и полеви наблюдения. Голяма част от най-ценната информация е дошла след 2020 г. Данните показват също, че до юли 2022 г. солените води са напълно заменили сладководните, характерни за езерото.

„Тези езера са уникални с това, че сладководната екосистема се намира директно над морската екосистема, отделена от нея само от тънка граница между сладка и солена вода“, казва съавторът на изследването д-р Андрю Хамилтън.

„Когато леденият шелф се срути, тази уникална екологична структура изчезна“, допълва ученият.

Още по-тревожно е, че има малка надежда за възстановяване, тъй като сладководните води, вливащи се във фиорда Милн, са имали пряка връзка с Северния ледовит океан. Според учените, ако леденият шелф не се възстанови, което е много малко вероятно в близко бъдеще, уникалното езеро може да изчезне.