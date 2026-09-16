Юрген Клоп се скарал с легенда на Манчестър Сити заради звезда на Германия

Селекционерът на Германия Юрген Клоп явно е отправил упрек към треньора на Байерн Мюнхен Венсан Компани заради една от звездите на баварците. Наскоро бившият мениджър на Ливърпул се отби на тренировъчната база в Мюнхен след победата на шампионите с 5:1 над Щутгарт в първия кръг от сезона в Бундеслигата. Според "Sport Bild" Клоп е провел подробни разговори с бившия капитан на Ман Сити в кабинета му. Двамата обсъждали стратегията на отбора, както и германските звезди в състава.

Клоп направил забележка на Компани заради звезда на Байерн и Германия

Една от основните теми била фундаментален тактически въпрос. В Байерн Мюнхен Компани залага на индивидуално покриване, докато Клоп планира зонално за германския национален отбор, точно както правеше и в предишните си клубове. С помощта на магнитна тактическа дъска Компани обяснил системата си на Клоп и показа, че в хода на мача всъщност няма толкова много разлики между двата подхода.

ОЩЕ: Юрген Клоп изненада с избора си за заместник на Нойер в националния отбор на Германия

Двамата обсъдили и отделни играчи по време на срещата. Съобщава се, че Клоп е отправил лека забележка към Компани по повод новата перла на баварците - Натаниел Браун. 23-годишният футболист пристигна в Мюнхен от Айнтрахт Франкфурт, където играеше на позицията на левия бек. Компани обаче често го пуска като плеймейкър. Точно затова Клоп казал: "Най-накрая отново имаме германски ляв бек - а ти го пускаш като номер 10."

Браун направи силно впечатление като ляв бек в първите си мачове за националния отбор. Говори се, че Компани е приел забележката с чувство за хумор и е обещал да използва Браун отново в бъдеще на естествената му позиция като ляв бек. Точно това се случи в следващите мачове, макар вероятно не толкова поради изискването на Клоп, колкото поради факта, че другите атакуващи халфове на Байерн Мюнхен - Джамал Мусиала, Исмаел Сайбари и Серж Гнабри, се възстановиха физически. На позицията на левия бек Браун се състезава с възродения Алфонсо Дейвис.

ОЩЕ: Още преди първия му мач: Легенда на Германия критикува Юрген Клоп