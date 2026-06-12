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Италианският голмайстор, който трябваше да обиколи долните дивизии, преди да покори света

12 юни 2026, 7:00 часа 445 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Колаж: Actualno.com
Италианският голмайстор, който трябваше да обиколи долните дивизии, преди да покори света

"По следите на забравените" е спортна рубрика на Actualno.com, в която търсим историите и съдбите на спортисти, останали в сянката на времето.

Когато бях дете, всички момчета играехме футбол. Постоянно. Е, може би не всички, но повечето. И всеки един от нас мечтаеше някой ден да стане световноизвестен футболист. Да играе за любимия си клуб и да спечели много трофеи, както и да стане световен шампион с националния отбор. Предполагам, че повечето от вас също са имали такава мечта. За съжаление, тя е много трудно постижима. Изисква много желание, труд и упоритост.

В крайна сметка не успяхме да станем световноизвестни футболисти. И това е нормално. Професионалният спорт не е за всеки. Все пак има момчета, които успяват да сбъднат голямата си мечта. Част от тях го постигат благодарение на своя талант, но повечето трябва да разчитат на своя характер и вече споменатите – желание, труд и упоритост.

Такава е и днешната история в рубриката ни „По следите на забравените“. История за едно момче, което трябваше да обиколи долните дивизии в своята родина, преди да се изкачи на световния връх. Неговото име е Лука Тони.

В началото на кариерата си Лука Тони играе в нискоразрядни отбори

Лука Тони е роден на 26 май 1977-ма в малкото италианско градче Павуло нел Фриняно. Той започва да се занимава с футбол сравнително късно – на 13-годишна възраст. Първоначално Лука е част от местна школа, но само след 12 месеца е забелязан от тима от Серия С1 Модена, който го взима в своята академия.

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Лука Тони

През 1994-та Тони прави своя дебют в първия отбор на Модена. Той остава в клуба в продължение на два сезона, но така и не успява да впечатли с представянето си. Лука прекарва следващите години, лутайки се из долните дивизии в Италия – предимно в отбори от Серия С1, като носи екипите на тимове като Емполи, Фиорензуола, Лоджиани и Тревизо.

Преминаването в Палермо преобръща живота на нападателя

Големият пробив на Лука Тони идва през лятото на 2000 година, когато подсилва елитния Виченца. Именно това е първият досег на нападателя с футбола в Серия А. Нещата обаче не се развиват, както му се иска, и след само един сезон той става част от друг тим, който се състезава на най-високото ниво в Италия – Бреша. Там Лука играе с легенди от ранга на Роберто Баджо и Хосеп Гуардиола.

Лука Тони Национален отбор по футбол на Италия

Всичко за Лука Тони се обръща на 180 градуса през лятото на 2003-та. Таранът напуска Бреша и решава да се присъедини към амбициозния проект на Палермо, който по онова време е в Серия Б. Точно там той се превръща в звезда. Още през първия си сезон в тима нападателят вкарва 30 гола и е с основна заслуга за промоцията на отбора в Серия А. Отличното му представяне е възнаградено с повиквателна за националния отбор.

През 2006-та Тони вдига световната титла с Италия

По време на сезон 2004/05 Лука Тони е истинско страшилище в италианския елит. Нападателят забива 20 попадения през кампанията и помага на Палермо да се класира за Купата на УЕФА. Той обаче решава да направи нова крачка в своята кариера и преминава във Фиорентина. С „виолетовите“ офанзивният футболист продължава да демонстрира класата си и вкарва 31 гола още в първия си сезон на „Артемио Франки“.

Лука Тони Национален отбор по футбол на Италия

Благодарение на страхотната си форма Лука е част от националния отбор на Италия за Мондиала в Германия през 2006-та. Нападателят отново е на топ ниво, като бележи два гола за „скуадрата“ по време на турнира и е важна част от тима, който печели световната титла след изпълнение на дузпи във финала срещу Франция.

Лука Тони е четвъртият най-резултатен италианец в историята

Световното в Германия се оказва повратен момент в кариерата на Лука Тони. След триумфа с Италия нападателят има редица оферти, но избира тази на Байерн Мюнхен. Той играе за баварците между 2007-ма и 2010-та, като се превръща в една от легендите на германския хегемон.

Лука Тони Байерн Мюнхен

С напредването на годините Лука Тони започва да губи своя блясък и отново се лута из редица отбори. Сред тях са Дженоа, Ювентус, Ал Насър, Фиорентина и Верона. Той обаче така и не успява да задържи страхотната си форма, която го изведе до националния тим на Италия и Байерн Мюнхен. В крайна сметка Тони сложи край на кариерата си през лятото на 2016-та и се оттегли от любимия си спорт като един от най-добрите голмайстори в историята. Той е на четвърта позиция сред италианците, отбелязали най-много попадения във всички турнири.

В момента Лука Тони се наслаждава на живота извън футбола. От време на време се занимава с коментаторска дейност, но гледа да стои извън светлините на прожекторите. Така, както винаги го е правил. Така, както трябваше да обиколи долните дивизии в своята родина, за да се изкачи до световния връх. И гордо да се нарече „Световен шампион“.

Автор: Бойко Димитров

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Бойко Димитров Редактор
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