Украинската металургия под "приятелски" удар: Брюксел затяга режима за внос на стомана

Новата квотна система на Европейския съюз, която влиза в сила на 1 юли, може да "унищожи украинската стоманодобивна промишленост", предупреди изпълнителният директор на "Метинвест" Юрий Риженков, цитиран от The Guardian.

ЕС въвежда новите мерки като отговор на продължаващото глобално свръхпредлагане на стомана, свързвано основно с китайското производство. Новият режим предвижда намаляване на безмитните квоти за внос на стомана с около 47% спрямо нивата от 2024 г., както и увеличаване на митото за внос над определените квоти от 25% на 50%. Мерките ще влязат в сила от 1 юли.

Решението на Брюксел предизвика тревога сред редица търговски партньори на ЕС, които се опитват да договорят възможно най-благоприятни условия за своите производители. Сред тях е и Великобритания, където представители на индустрията предупредиха за "екзистенциална заплаха", ако достъпът до европейския пазар бъде сериозно ограничен. Още: Иран спря износа на някои продукти от стомана

Отражението в Украйна

За Украйна последиците могат да бъдат още по-тежки. Освен че войната с Русия затвори част от традиционните пазари за украинската стомана, местните производители продължават да понасят значителни разходи заради щетите върху инфраструктурата и енергийната система, причинени от руските атаки.

"Считаме този подход за несправедлив. Украйна не представлява сериозна заплаха за стоманодобивната промишленост на ЕС. Тя просто не е достатъчно голяма", заявява Риженков.

По думите му премахването на една от малкото функциониращи индустрии в страната не е разумен ход. "Унищожаването на една от работещите индустрии не ни се струва целесъобразно. Не виждаме никаква специална отстъпка за Украйна", казва още той. Още: Руски металургичен гигант отчете драматичен спад на печалбата

Украинските производители предупреждават, че новите ограничения могат да нанесат удар и върху способността на страната да финансира отбраната си. Според тях секторът осигурява значителни данъчни приходи за държавния бюджет. "Метинвест", собственост на милиардера Ринат Ахметов, е сред най-големите данъкоплатци в частния сектор на Украйна.

Към новите квоти се добавя и действието на Механизма за корекция на въглеродните емисии на границите (CBAM), чрез който ЕС постепенно облага по-въглеродно интензивното производство на стомана.

Риженков посочва, че войната е осуетила плановете на компанията да инвестира милиарди евро в модернизация на производството и преминаване към по-екологични електродъгови пещи.

В момента двата металургични завода на "Метинвест" край Запорожие и Камянске работят съответно на около три четвърти и две трети от капацитета си. Още: Германия поиска ЕС да спре и вноса на стомана от Русия

Компанията продължава да се сблъсква с поражения по железопътната инфраструктура и с проблеми в електроснабдяването вследствие на руските удари по украинската енергийна мрежа. За да поддържа производството, "Метинвест" е инсталирала собствени генератори, които позволяват по-бързо възстановяване на работата след прекъсвания на тока.

Войната вече е лишила компанията от някои от най-ценните ѝ активи. Сред тях са металургичните заводи в Мариупол, включително "Азовстал" и завод "Илич", които бяха тежко разрушени по време на боевете през 2022 г. През последната година "Метинвест" загуби и достъпа до своята мина за коксуващи се въглища край Покровск, район, превърнал се във фронтова зона.

Автор: Джаспър Джоли за The Guardian

Превод: Ганчо Каменарски