Легенда посъветва Хари Кейн къде да продължи кариерата си

Английският нападател на Байерн Мюнхен Хари Кейн беше посъветван да не отхвърля идеята да се присъедини към Барселона, ако се появи възможност за трансфер в клуба от Ла Лига през 2026 година, пише изданието Goal.com.

Според разкрити клаузи от договора на Кейн с германския гранд, той може да премине в друг отбор при старта на трансферния прозорец през следващото лято.

Бъдещето на Левандовски в Барса е несигурно

Барселона е сочен за един от клубовете, които проявяват интерес заради неяснотата на бъдещето на Роберт Левандовски в каталунския гранд.

Ако полският нападател реши да смени отбора, ставайки свободен агент в края на договора си, то Барселона ще се нуждае от друг класен голмайстор, а Кейн несъмнено би се вписал в испанския тим.

Бившата звезда на Тотнъм Гус Пойет беше попитан дали Хари Кейн трябва да обмисли друго ново предизвикателство, а уругваецът отговори: „Ако той иска нещо различно за семейството си, а Левандовски си тръгне, аз определено бих избрал Барселона. Ще бъде напълно различно от всичко, което е преживял преди“.

ОЩЕ: Хари Кейн не мисли да се връща в Англия, готов е да преподпише с Байерн Мюнхен