Кой има имен ден днес, 14 октомври 2025 г. Честито!

На 14 октомври 2023 г. имен ден празнуват всички, които носят името Петко, Петка, Петкан, Петра, Петрана, Петрина, Петрия, Петричка, Петкана, Пенко, Пенка, Параскев, Параскева, Парашкев, Парашкева, Паруш, Кева. На този ден църквата почита Света Петка. Празнуваме Петковден. Смята се, че това е завършек на лятото и есента, а с това и на активния стопански цикъл. На Петковден не бива да отказвате помощ на нуждаещите се - това се счита за лоша поличба.

Имени дни през октомври 2025 г.

Честит имен ден! Нека твоят имен ден донесе светлина и късмет в живота ти. Всички пожелания на близките ти хора да се сбъднат и да те дарят с много щастие!

***

Бъди здрав, щастлив, успешен и късметлия! Нека празникът ти събере тези, които те обичат и уважават и преживеете незабравими часове на веселие!

***

Честит имен ден! В живота ти да има здраве, благополучие и късмет. Бъди заобиколен от верни приятели, истинска любов и смислени цели!

***

Нека този ден бележи началото на успешен и светъл период в живота ти! Да се случва най-доброто за теб, злото да те заобикаля, да си винаги закрилян!

***

Честит имен ден! Да имаш бистър ум, да се къпеш в пари и любов! Нека имаш най-верните приятели и най-сигурния успех! Не забравяй да благодариш на хората, които са ти помогнали!

Имени дни 2025 г.

