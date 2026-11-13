Мицкоски: България няма основания да коментира човешките права

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски отправи критики към България заради заявката на българския министър-председател Румен Радев да постави въпроса за правата на българите в страната пред генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе.

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„Държава, която избягва да изпълни няколко десетки решения на Съда по правата на човека в Страсбург, има най-малко основания да коментира човешките права. Това са провокации, които чуваме непрекъснато. Това е всичко друго, но не и добросъседски отношения“, заяви Мицкоски, цитиран от БГНЕС.

Той отрече да има съдебно решение, с което да се установява, че правителството в Скопие нарушава човешките права на гражданите. „Няма съдебно решение срещу нашата държава, което да установява, че ние като правителство нарушаваме или по някакъв начин накърняваме човешките права на гражданите“, посочи македонският премиер.

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По думите му Северна Македония не трябва да влиза в размяна на обвинения с България, а да отговаря „с разум, с аргументи, с ясна стратегия“. Мицкоски заяви, че според него целта на подобни изказвания е да се създадат напрежение и поводи за международни критики към Скопие.

На 12 ноември Румен Радев съобщи, че ще постави въпроса за отношението на властите в Северна Македония към българите по време на срещата си с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе. „Ще поставя още веднъж темата, която продължаваме с него всеки път, а именно, че няма промяна в отношението на властите на Република Северна Македония към нашите сънародници в тази страна. Напротив, проблемите се задълбочават“, заяви Радев.

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