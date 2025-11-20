Избраха Меси за номер 1 в историята на Барселона за 21. век - той се обясни в любов на каталунците, но и призна голяма болка

Най-успешният футболист в историята Лионел Меси, който притежава рекордните 8 отличия на "Златната топка", бе обявен за най-добър играч на Барселона на 21. век в анкета на каталунското издание Sport.es. Макар и да е изминал само четвърт век, Меси получи голямото признание от редакторския екип на каталунската медия и дори получи лично наградата от директора на изданието Жоан Веилс, който го посети в Маями.

"Барселона е моят дом, исках да прекарам цялата си кариера там"

А Меси буквално се обясни в любов на Барселона, като подчерта, че това е клубът на сърцето му. Той също така призна, че още го боли заради това, че не успя да завърши кариерата си на "Камп Ноу", въпреки че е искал да играе само и единствено за "блаугранас". Президентът Жоан Лапорта обаче не намери начин да го задържи в клуба, а през годините Меси на няколко пъти говореше открито за това, показвайки че е разочарован от развоя на събитията.

"Истината е, че сме преживели толкова много неща заедно, както хубави, така и не чак толкова хубави, но е естествено по време на кариера от толкова много години не всичко да е красиво, а има и трудни моменти. Но е, това е моят дом, моето място, моите хора. Бих искал да прекарам цялата си кариера там, без да се налага да ходя в друг клуб. И това е всичко, просто да играя там в Европа", каза Меси.

Още: Меси се доближи до 60-годишен рекорд в мач срещу бивш играч на Лудогорец

"За съжаление, нещата се развиха различно, но споменът за всички моменти, които споделихме заедно, винаги ще остане. И това е, благодарен съм за това. Мина много време, откакто бях в Барселона, откакто бях на стадиона. Успях да се сбогувам с клуба без публика заради годината с коронавируса, така че беше и необичайна година. И това са много красиви спомени, така че благодаря много на всички хора в Барселона. И разбира се, изпитвам и специална привързаност към всички."

"Разбира се, че ще се върна. Ще присъствам на стадиона като още един фен, ще следя отбора, клуба и ще бъда още един фен. Засега със сигурност ще остана тук още няколко години, но ще се върнем в Барселона, защото както винаги съм казвал, това е моето място, моят дом. Много ни липсва, така че ще се върнем там", добави още Меси пред Sport.es.

Още: Лапорта за раздялата с Меси: Не съжалявам за нищо! Барселона е над всеки футболист