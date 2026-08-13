Джани Инфантино пак посяга на Световното по футбол в опит да запази поста си начело на ФИФА

Президентът на ФИФА Джани Инфантино е готов да предприеме нов ход, който пряко ще засегне Световното първенство по футбол, докато се бори да запази поста си начело на организацията. Швейцарският ръководител е подложен на безпрецедентен натиск от страна на големите конфедерации след поредица от спорни предложения, които поставиха под съмнение дългосрочното му бъдеще. Напрежението достигна своя връх, когато УЕФА, северноамериканската КОНКАКАФ и азиатската АФК публикуваха остра съвместна позиция, в която обвиниха администрацията в нарушение на доверието чрез измама.

Инфантино ще се опита да запази властта си

Сега Инфантино е изправен пред решаващ момент в своето ръководство. Тъй като президентският му мандат е под заплаха, световните медии сочат, че той разглежда Мондиал 2030 като средство за възстановяване на политическата подкрепа. Затова той е готов да подкрепи по-нататъшното разширяване на Световното първенство до 64 отбора. Тази потенциална промяна идва в момент, когато позицията му е под интензивен контрол, след последствията от провалилия се план за продажба на търговските права на частни инвеститори.

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Амбициозното предложение за разширяване на Световното първенство до 64 отбора беше първоначално внесено от КОНМЕБОЛ - управляващия футболен орган на Южна Америка. Инфантино вече е готов да подкрепи изцяло този план. Като се застъпи за идеята, той се надява да предложи на повече държави изгоден билет за световната сцена, като по този начин стратегически си осигури подкрепата на по-широка коалиция от държави, за да събере необходимите гласове за спасяване на президентския си пост.

Тази маневра се извършва въпреки че турнирът вече беше разширен от 32 на 48 отбора за изданието това лято в Северна Америка. Прокарването на този формат за Мондиал 2030 би добавило огромно натоварване към и без това логистично сложната организация, която понастоящем се планира да бъде домакинствана предимно от Испания, Португалия и Мароко, като допълнителни мачове ще се проведат в Аржентина, Уругвай и Парагвай.

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