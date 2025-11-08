Любопитно:

Родена в Русия тенисистка спечели Финалите на WTA и прибра колосална награда

08 ноември 2025, 21:03 часа 416 прочитания 0 коментара
Представителката на Казахстан Елена Рибакина спечели титлата на финалния турнир на женската тенис асоциация WTA в Рияд, Саудитска Арабия след победа на финала над световната номер едно Арина Сабаленка (Беларус) с 6:3, 7:6(0). Родената в Русия тенисистка, която се състезаваше за руската страна до 2018 г., печели за пръви път заключителния турнир за сезона и прибра рекордните 5,235 милиона долара от наградния фонд.

В повторение на финала от Откритото първенство на Австралия през 2023 г., спечелен от Сабаленка, Рибакина направи пробив с поредица от мощни уинъри за преднина от 4:2 в първия сет, след което приключи частта с 6:3. Рибакина, шампионка на Уимбълдън през 2022 г., спаси два сетбола в десетия гейм на втория сет и се стигна до тайбрек, в който тя не даде дори точка на Сабаленка и си осигури титлата.

По-рано при двойките Вероника Кудерметова и Елизе Мертенс се наложиха на финала над Тимеа Бабош/Луиза Стефани със 7:6(4), 6:1. Иначе по същото време завърши и турнирът от сериите ATP 250 във Виена, където Новак Джокович сътвори изумителен обрат за титла №101 в кариерата си.

Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Отговорен редактор
