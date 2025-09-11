Чудото от Берн - как германските войници победиха “магическите маджари”

274 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

През годините във футбола сме виждали страхотни обрати и истории за подценявани отбори, които изненадват света и пленяват феновете на великата игра още повече. Такава е и германската приказка на Мондиал ‘54, но една идея по-революционна и в същото време по-съмнителна от другите.

Световното първенство в Швейцария през 1954 г. е едва второто след Втората световна война

Девет години след приключването на военните действия по цял свят се провежда петото Световно първенство. За фаворити се считат отборите на Англия, вицешампионите от Мондиал ‘50 Бразилия и действащите шампиони Уругвай. Но една селекция се откроява значително и множеството от футболната общност я счита за суперфаворит.

Става въпрос за националите на Унгария. “Магическите маджари” са непобедени през последните четири години, като последната им загуба е през март 1950 г. срещу Австрия в приятелски мач във Виена (5:2). Водени са от остриетата в атака – нападателите Ференц Пушкаш и Шандор Кочиш, атакуващият халф Йозеф Бозик и първият в историята дръпнат назад нападател, който играе ролята и на халф Нандор Хидекути. Но най-бляскавата звезда на “маджарите” определено е Пушкаш. Много от футболните специалисти го считат за един от най-великите за всички времена, а той се откроява с 84 гола в 85 мача за националния отбор. На клубно ниво вкарва 514 гола в 529 срещи за родния Хонвед Будапеща и Реал Мадрид.

С великолепната игра на своите футболисти, унгарците постигат забележителни успехи в годините преди Световното. Печелят Олимпийските игри в Хелзинки през 1952 г. През 1953 г. нанасят първата домакинска загуба на Англия, а резултатът на “Уембли” е 3:6. Реваншът в Будапеща е още по-унизителен за англичаните, които губят с 1:7, като Ференц Пушкаш отбелязва по два гола и в двата мача.

Футболната общност е права – “магическите маджари” доминират и на Световното първенство

Във времената, когато в групите са се играли само по два мача, Унгария записва две безапелационни победи. Побеждават тогава скромния отбор на Западна Германия (ГФР) с 8:3, но Пушкаш напуска терена на носилка с пукнат глезен. Грубо влизане на Вернер Либрих вади най-голямата звезда на златния отбор на Унгария от игра. Другият тим, който става жертва на “маджарите”, е този на Южна Корея – те губят с 0:9.

На четвъртфинала на 27.06.1954 г., Унгария побеждава състава на тогавашния вицешампион Бразилия в мач, наречен “Битката за Берн”. Срещата завършва при резултат 4:2, а английският рефер Артър Елис показва червени картони на общо трима играчи от двата отбора. Мачът, играл се пред 40 000 зрители, завършва с грозни сцени и бой след последния съдийски сигнал.

На 30.06.1954 г. се провежда и полуфиналът, на който “магическите маджари” се изправят срещу действащия шампион Уругвай. Унгария води с два гола до 75-тата минута, преди Скиафино да направи две перфектни подавания към Хоберг. Уругвайският нападател се разписва и двата пъти. Резултатът е изравнен. И така, до второто продължение, когато в рамките на пет минути Шандор Кочиш отбелязва два гола и носи победата. Унгарците са на финал!

Последната стъпка преди световната титла, който остава в историята като “Чудото от Берн”

За германците това е първо класиране на Световно първенство след Втората световна война. Въпреки позорната загуба от Унгария в групите, те се класират за елиминационната фаза. На четвъртфинал побеждават Югославия с 2:0, която преди това се смята за фаворит в срещата. Съперниците за ГФР не стават по-леки, след като на полуфинала ги очаква сблъсък с Австрия. Изненадващо или не, германците разбиват съперника си с 6:1. И така, постоянно подценяваният състав на Западна Германия се класира на финала с много по-различно лице. Със строга дисциплина и манталитет на войници, каквито са били някои от футболистите до скоро, германците изглеждат като достоен претендент за титлата.

Датата е 04.07.1954 година. 60 000 души на трибуните на стадиона в Берн чакат да се определи новият световен шампион. Финалът започва на бързи обороти, като Унгария води с 2:0 още преди да са изтекли 10 минути от срещата. Головете са на Пушкаш в шестата и на Цибор в осмата минута. Кой изобщо си помисли, че смелите германци могат да се противопоставят на “магическите маджари”? Но футболистите на ГФР за пореден път показват, че са истински войници. В десетата минута Морлок е в наказателното поле на унгарците – чуква топката покрай Грошич и тя се оплита в мрежата. 2:1! И това не е всичко. Унгария пропуска много положения, сякаш сигурна в успеха си. Докато Ференц Пушкаш не пада отново на тревата. Немски защитник се врязва в краката му и го контузва. Пушкаш се изправя, но едва ходи. По това време във футбола още няма смени и звездата на “маджарите” ще трябва да довърши най-важния мач в кариерата си накуцвайки. В 18-ата минута сякаш неизбежното се случва – Хермут Ран изравнява резултата – 2:2. Само десет минути след като гледаше пряко към върха, Унгария се върна в начално положение.

Над Берн се пролива страхотен дъжд. Германия обаче е подготвена. За първи път в историята на футбола ще се използват обувки със сменяеми бутони. Проектирани от „Адидас“, тези бутони днес са специално пригодени за дъжд. През второто полувреме това дава сериозна преднина на “Маншафта”, които тичат повече от съперника и го пресират зловещо. Но това не пречи на унгарците. Въпреки контузията на звездата си Пушкаш, те продължават да диктуват темпото на играта. Унгарските атаки се сипят една след друга, докато тези на Германия оредяват все повече. Немските възпитаници се прибират и умно чакат да нанесат своя удар. Удар, който идва в 84-тата минута. Като по чудо Хелмут Ран се добира до унгарката врата, замахва наляво, стреля и... бележи! Обратът е пълен. 3:2 за Западна Германия. В оставащите минути Унгария се впуска в жестоко нападение. Пропускат се много шансове, а куцащият Пушкаш забравя за болката. Той дори отбелязва гол, който обаче е отменен. Прозвучава и последният съдийски сигнал. Германия е световен шампион за пръв път в историята си.

Но дали победата се дължи изцяло на бойния дух и иновативните обувки на немците?

Не са малко твърденията, че германците са използвали первитин като допинг – лекарство, известно като наркотикът на нацистката армия. Същият метамфетамин е даван на войниците на фронта през Втората световна война за повече издръжливост. На футболистите е представен като коктейл от витамини под формата на инжекция. Още не е сигурно дали е истина, а и все пак хората са си го казали – целта оправдава средствата. А оправдава ли и жертвите? Ако се питате какви жертви – някои от футболистите, инжектирани с този коктейл от витамини, развиват хепатит и чернодробни увреждания. Твърди се, че 9 от 11 инжектирани футболисти почиват на ранна възраст – в 50-те или 60-те си години. Пример, цитиран в изследвания, е Фриц Валтер, капитанът на ГФР, който почива на 71 години и има здравословни проблеми. През 2004 г. университетски проект в Берлин, свързан с историята на спорта, стига до извода, че най-вероятно германските футболисти са получили метамфетамини и морфиноподобни вещества по време на Световното. В публикации на германски медии като Der Spiegel и Süddeutsche Zeitung, които отразяват университетското изследване, се подчертава, че връзката между инжекциите и смъртните случаи не е юридически доказана, но има сериозни индикации.

В крайна сметка Западна Германия лишава Унгария от титлата “Непобедими” и се качва на световния футболен трон

С много пот, войнишки дух и може би още нещо, Германия печели първата си от четири до момента световни титли през лятото на 1954 г. “Чудото от Берн” е факт, всички участници в него записват имената си със златни букви в историята на немския футбол и най-вероятно някъде там се зараждат заветните думи: “Футболът е игра, която се играе от два отбора в продължение на 90 минути и накрая германците печелят”.

Автор: Николай Илиев

