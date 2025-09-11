"Четете празни приказки": Бонев изчете декларацията, написана от ChatGPT

Много сте силни всички да четете празни приказки в декларации пред камерите, които дори ChatGPT квалифицира като празни глупости. Когато обаче трябва да свършите работа, нещо друго взима връх и това е политическият и партийният интерес. Това заяви председателят на групата на "Спаси София" Борис Бонев в Столичния общински съвет (СОС) на първото заседание на Съвета след лятната ваканция.

ОЩЕ: Кметът Терзиев очерта приоритетите пред София и призова за единство

Той добави, че са били решили да не излизат с декларация като представители на една "радикална" група. "Защото екокамерата, в която само ние си съществуваме, никой друг не го интересува и нещата, които се говорят, никой не ги чува и не ги слуша. Имаме чувството, че някой е пуснал райски газ в залата", обясни той.

Общинският съветник обаче все пак решава да прочете декларазия от името на групата. "Слушайки вълнуващите и вдъхновяващи речи на преждеговорящите се обърнах към моя най-добър приятел ChatGPT и му казах: Напиши ми банална декларация за началото на политическия сезон на СОС", обясни решението си Бонев. И продължи: "На което той ми отговори - ето ти един нарочно банален и шаблонен текст за началото на политическия сезон, който звучи официално, нищо не казва и може да се ползва като пълнеж".

ОЩЕ: Борис Бонев предложи каква да е цената в евро на билета за градски транспорт

Декларацията, написана от ChatGPT

След това Борис Бонев изчете декларацията, написана от ChatGPT в залата на СОС, пред всички общински съветници.

"С настъпването на новия политически сезон ние от радикалната група на "Спаси София", заявяваме своята непоколебима готовност да продължим последователната работа за доброто на столицата и всички нейни жители. Вярваме, че политиката на местно ниво е преди всичко дълг и отговорност. Наясно сме, че пред София стоя редица предизвикателства и те не търпят отлагане и изискват визия, последователност и решителност. Именно затова ще продължим да настояваме за повече прозрачност в управлението, по-голяма ефективност в изразходването на публичните средства и повече смелост за реализиране на политиките за развитие".

ОЩЕ: Бонев към Терзиев: Време да си потърсите нов зам.-кмет по строителството, че и по правните въпроси

След като изчете този текст, написан от изкуствен интелект, лидерът на „Спаси София“ реши да каже нещо и от сърце. „Истината е, че много ме дразните, защото от всичко най-мразя лицемерието“, обърна се общинският съветник към своите колеги в СОС. Според Бонев в декларациите на политическите групи се говори едно, а действията на общинските съветници и партиите, които представляват, е в противоречие на думите им. „Няма реформи, няма сливане на транспортните дружества, няма реформа в "Топлофикация", подчерта Борис Бонев.