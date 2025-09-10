Килиан Мбапе отвори тема табу и призна: Ако нямах тази страст, футболът щеше да ме е отвратил отдавна

Капитанът на националния отбор на Франция по футбол Килиан Мбапе заяви, че най-добрите спортисти все още се страхуват да говорят свободно за менталното си здраве, защото се страхуват, че ще бъдат съдени. Той добави, че страстта му към играта поддържа интереса му към футбола, а в противен случай много отдавна е щял да бъде отвратен от футбола.

Килиан Мбапе отвори темата за менталното здраве на елитните спортисти

"Проблемът е, че хората се борят с това. Не се очаква ние да показваме слабости", каза Мбапе в интервю пред L'Equipe. Килиан бе призован да коментира признанието на четирикратния победител на Обиколката на Франция Тадей Погачар, който публично разкри, че е имал моменти на депресия по време на състезание. "Ако беше казал това на старта, щеше да бъде разкъсан", заяви Мбапе.

"Но когато печелиш, си почти недосегаем. Ако загубиш мач и си признаеш, че си изморен, хората ще кажат, че това е така, защото си играл лошо. Дори и да си се чувствал и преди така", смята французинът. "Никога не съм искал да приема провала и затова нямам нищо против, ако хората ме упрекват за това. Аз съм много строг със себе си, повече от повечето хора, така че нямам проблем с това."

"Вкъщи мога да призная или ако контекстът е подходящ. Ако спечеля световната титла, може да дойдете три дни по-късно и да ме попитате. Но след загуба? Хората няма да го приемат. Честно казано, ако нямах тази страст, футболът щеше да ме е отвратил много отдавна. Нямаш право да падаш, да бъркаш. Но затова хората те ценят високо - защото си устойчив и винаги искаш да печелиш", завърши Мбапе.

