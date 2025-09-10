"Мога да спечеля Златната топка много пъти. Не съм поискал, не съм го направил"

Войната в Украйна:

Младата звезда на Барселона и Испания Ламин Ямал обяви, че иска да спечели Златната топка не просто един път, а многократно. Той добави, че ще си бъде виновен сам, ако никога не се докосне до най-голямото индивидуално отличие във футбола, тъй като вярва, че е способен да го направи - стига да поиска. Тийнейджърът е един от фаворитите за престижната награда тази година, заедно с Усман Дембеле от ПСЖ. Победителят ще бъде обявен на галавечер в Париж на 22 септември.

Ямал иска да постигне това, до което само малцина са се докосвали

„Казах на приятелите си, че не мечтая да спечеля една Златна топка, а много“, заяви той в испански подкаст тази седмица, когато беше попитан дали мечтае за индивидуална слава в допълнение към успехите му с отбора на Барселона и националната селекция на Испания. Въпреки че е само на 18 години, Ямал вече има над 100 мача за Барса, като през изминалия сезон той вкара 18 гола и записа 25 асистенции. С каталунците той спечели Ла Лига, Копа дел Рей и Суперкупата на Испания същата година.

Нов сезон - същата форма за Ламин Ямал

Този сезон той започна в идентична форма – вкара два гола и подаде за още два в първите три мача от Ла Лига. Казва, че ще бъде виновен само той, ако в края на кариерата си не е спечелил Златната топка: „Мисля, че съм играч, който има способността да спечели наградата, и ако не го направя, то е защото не съм направил нещо както трябва или защото не съм го искал достатъчно“.

С националния отбор изигра два мача, единият от които срещу България. „Ла фурия“ записа успех с 3:0 срещу нас, а Ламин се отличи с асистенция, въпреки че българската защита го държеше изкъсо през цялото време. В края на подкаста Ямал обобщи: „Мечтая да спечеля Златната топка много пъти и когато този ден дойде, ще бъда много щастлив“.

Спънки по пътя на Ямал към Златната топка

Но денят за първата му Златна топка може да е по-далеч, отколкото му се иска. Настоящият фаворит за спечелването ѝ е Усман Дембеле, който изведе ПСЖ до исторически първи требъл. Други имена, които се отличават в надпреварата за наградата, са Витиня, Рафиня и Мохамед Салах.

Ламин ще има още възможности да спечели най-голямото индивидуално отличие във футбола

Въпреки това пред Ямал се открива добра възможност да бъде основен кандидат за Златната топка и през следващата година. За него предстои дълъг сезон с Барселона, където ще се бори на всички фронтове. Нищо по-малко от спечелването на поне няколко трофея няма да е задоволяващо за него. А през лятото на 2026 година ще се проведе и Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Представянето на Ямал на Мондиал 2026 ще бъде решаващо за крайното му класиране за Златната топка. „Просто искам да продължа да печеля“, каза той. „Искам да печеля с клуба си и с националния отбор“.

