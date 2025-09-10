Страна с население 12 пъти по-малко от това на България е на крачка от класиране на Мондиал 2026

Кабо Верде, с население от 525 000 души, е на път да пренапише футболната си история. „Сините акули“ увеличиха преднината си в квалификационната група за Световното първенство през 2026 г. с победа над Камерун с 1:0, а ново попълнение на Лудогорец остана на скамейката. След мача Кабо Верде има 4 точки преднина пред „неукротимите лъвове“. Остават още два кръга от квалификациите и участието на световни финали е съвсем реалистично за тях.

Мечтата на Кабо Верде за участие на световно първенство е съвсем близо

С общ актив от 19 точки, „сините акули“ се нуждаят от само още една победа, за да си подсигурят мечтаното световно първенство. Двете оставащи срещи за отбора са гостуване на Либия и домакинство на Есватини, като и двата мача изглеждат като такива, които могат да им донесат нужните три точки. Класират ли се, Кабо Верде ще станат втората нация с най-малобройно население, която играе на световни финали. Рекордьор в тази категория е Исландия, която е с население от малко над 400 000 души и игра на Мондиал 2018 в Русия. В нашата реалност, България с население от над шест милиона души, не е стъпвала на голям футболен форум от 2004 година.

Поредна фрапантна грешка на Андре Онана

Друг акцент от мача беше представянето на Андре Онана. Вратарят, който наскоро премина в Трабзонспор под наем от Манчестър Юнайтед, отново “впечатли“ с изявите си под рамката. При гола на Дайлон Ливраменто, камерунският страж изобщо не помръдна от позицията си малко пред голлинията. Сякаш се наслаждаваше на сянката, която напречната греда му пазеше. В социалните мрежи осмяха бездействието на Онана, който очевидно бе задължен да излезе напред и да опита да затрудни противниковия футболист.